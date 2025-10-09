Canarias se libra del impacto de la DANA y la Aemet da la buena noticia para el fin de semana Las temperaturas se reestablecerán y volverán a estar por debajo de los 30 grados

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 9 de octubre 2025, 06:00 | Actualizado 07:13h.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este jueves en Canarias calima ligera que irá remitiendo al final del día, temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas sin cambios o en ligero descenso, y cielos poco nubosos. Para el fin de semana, las temperaturas darán una tregua y se mantendrán por debajo de los 30 grados.

La DANA que afectará a la península durará hasta el 13 de octubre y dejará lluvias y chubascos muy fuertes y persistentes en el tercio este peninsular y Baleares. El temporal, asociado a la dana Alice, será duradero y podrá dejar lluvias torrenciales en puntos del Mediterráneo.

En cuanto a las condiciones del mar en nuestro archipiélago, se prevé viento del nordeste o noreste de fuerza 5 o 6, ocasionalmente 7, fuerte marejada y mar de fondo del norte o noroeste de 1 a 2 metros.

La predicción para el viernes será de temperaturas en ligero descenso, que podrá ser moderado en zonas de interior. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en extremos sureste y noroeste de las islas montañosas, en especial de madrugada.

Para el sábado, predominio de cielos nubosos en el norte de las islas montañosas, intervalos nubosos en Lanzarote y Fuerteventura y poco nuboso o despejado en el resto de zonas. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso.

En cuanto al domingo, temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, que será flojo en cumbres.

Estas son las previsiones por islas para este jueves:

Lanzarote

Poco nuboso o despejado con algún intervalo nuboso matinal en el norte. Calima en altura remitiendo a lo largo del día. Temperaturas mínimas con pocos cambios, las máximas sin cambios o en ligero descenso. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (Grados):

Arrecife 21 - 27

Fuerteventura

Poco nuboso o despejado con algún intervalo nuboso matinal en la vertiente este. Calima en altura remitiendo a lo largo del día. Temperaturas mínimas con pocos cambios, las máximas sin cambios o en ligero descenso. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (Grados):

Puerto del Rosario 20 - 25

Gran Canaria

En el norte, nuboso a primeras y últimas horas que tenderá a intervalos nubosos el resto del día. En el resto, poco nuboso o despejado. Calima en altura remitiendo a lo largo del día. Temperaturas mínimas con pocos cambios, las máximas en ligero descenso, más acusado en medianías orientadas al sur, aunque aún se podrán alcanzar los 30 ºC localmente en esta zona. Viento del nordeste con intervalos de fuerte en litorales sureste y noroeste, sin descartar alguna racha ocasional muy fuerte de madrugada. En cumbres, viento flojo con predominio de la componente norte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (Grados):

Las Palmas de Gran Canaria 22 26

Tenerife

En el norte, intervalos nubosos con apertura de claros en horas centrales. En el resto, poco nuboso o despejado. Calima en altura remitiendo a lo largo del día. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso, especialmente en zonas de interior y sureste. Viento del nordeste con intervalos de fuerte en el litoral sureste, donde no se descartan rachas ocasionales muy fuertes de madrugada. En altas cumbres, viento flojo con predominio de la componente oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (Grados):

Santa Cruz de Tenerife 22 - 27

La Gomera

Poco nuboso o despejado en general salvo intervalos nubosos en zonas bajas del norte a primeras y últimas horas. Calima en altura remitiendo a lo largo del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste con intervalos de fuerte en extremos este y oeste, donde no se descartan rachas ocasionales muy fuertes de madrugada. En cumbres, viento flojo con predominio de la componente norte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (Grados):

San Sebastián de La Gomera 23 - 28

La Palma

En litorales y medianías del norte y este, nuboso a primeras y últimas horas, tendiendo a poco nuboso el resto del día. En el resto, poco nuboso o despejado. Calima en altura remitiendo a lo largo del día. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste con intervalos de fuerte en litorales sureste y noroeste, donde no se descartan rachas ocasionales muy fuertes de madrugada. En cumbres, viento flojo con predominio de la componente norte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (Grados):

Santa Cruz de La Palma 21 - 26

El Hierro

Poco nuboso o despejado en general salvo intervalos nubosos en zonas bajas del norte a primeras y últimas horas. Calima en altura remitiendo a lo largo del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste con intervalos de fuerte en zonas bajas del sureste y extremo oeste, donde no se descartan rachas ocasionales muy fuertes de madrugada. En cumbres, viento flojo con predominio de la componente norte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (Grados):

Valverde 19 - 24