Un Día de Canarias «lo más lejos de la capital»

«Me voy para el sur para disfrutarlo con la familia». David Rubiera lo tiene claro, este Día de Canarias quiere pasarlo «lo más alejado posible de la capital, de donde soy, aunque trabajo en Telde», cuenta a las puertas de su negocio, una tienda ecológica ubicada en el citado municipio.

David busca un lugar donde reine el buen tiempo, que sea idóneo para descansar y desconectar, por lo que no descarta el alquiler de una vivienda vacacional donde pasar este puente.

Este empresario no se declara «muy fan» de las romerías; «solo me vestía con traje típico en la época escolar», señala. Sin embargo, las papas arrugadas, «que nos gustan mucho», no pueden faltar en esta fecha. «La comida de al mediodía es muy sagrada», sentencia.