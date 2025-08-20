Canarias enfila el final de agosto con temperaturas «más agradables» Después de casi dos semanas con ola de calor finalizan los avisos activos

La primera ola de calor del verano en Canarias ya queda atrás después de casi dos semanas con avisos por altas temperaturas. Agosto enfila sus dos últimas semanas con los termómetros marcando valores que, pese a ser altos, entran en la media habitual de la época. En Gran Canaria, sin embargo, no se descarta llegar este jueves a 30 grados o más en las medianías, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.

Los cielos se prevén poco nubosos en general, con intervalos ocasionales en el litoral norte de las islas montañosas, y el viento soplará del nordeste y moderado, con intervalos de fuerte en vertientes sudeste y noroeste de las islas de mayor relieve.

En cuanto a las condiciones del mar, el viento será del norte o noreste de fuerza 5 o 6, marejada o fuerte marejada y mar de fondo del noreste de 1 a 2 metros.

Lanzarote

Poco nuboso o despejado, con algunos intervalos ocasionales en el litoral noroeste durante primeras y últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte en zonas de interior.

Las temperaturas mínimas y máximas previstas se sitúan en los 22 y 29 grados, respectivamente.

Fuerteventura

Poco nuboso o despejado. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso en el este. Localmente se podrían superar los 30ºC en el interior de la mitad sur. Viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte en zonas de interior, Jandía y litoral oeste.

Las temperaturas mínimas y máximas previstas se sitúan en los 22 y 28 grados, respectivamente.

Gran Canaria

Poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos en el litoral norte. Temperaturas con pocos cambios. Se esperan 30 ºC en medianías orientadas al sur y oeste, aunque localmente aún se podrían alcanzar 34 ºC. Viento del nordeste moderado, fuerte en zonas bajas del sudeste y extremo oeste. En cumbres, viento flojo variable.

Las temperaturas mínimas y máximas previstas se sitúan en los 23 y 27 grados, respectivamente.

Tenerife

Poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos en el litoral norte. Temperaturas con pocos cambios. Aún se podrían alcanzar 30 ºC de forma local en medianías orientadas al sur y en zonas del área metropolitana. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en el litoral sudeste y extremo oeste. En zonas altas, viento moderado del suroeste.

Las temperaturas mínimas y máximas previstas se sitúan en los 23 y 31 grados, respectivamente.

La Gomera

Poco nuboso o despejado, con intervalos ocasionales en el litoral norte. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso de las mínimas en zonas de interior. Aún se podrían alcanzar 30 ºC de forma local en medianías orientadas al sur. Viento del nordeste moderado, fuerte en zonas bajas de las vertientes este y noroeste. En zonas altas, viento flojo variable.

Las temperaturas mínimas y máximas previstas se sitúan en los 24 y 32 grados, respectivamente.

La Palma

Poco nuboso o despejado, con intervalos en litorales norte y este. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso de las mínimas en zonas de interior. Aún se podrían alcanzar 30 ºC de forma local en la zona de El Paso. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en zonas bajas de las vertientes este y noroeste. En cumbres, viento flojo a moderado del sur.

Las temperaturas mínimas y máximas previstas se sitúan en los 20 y 26 grados, respectivamente.

El Hierro

Poco nuboso o despejado en general salvo intervalos ocasionales en el litoral norte. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso de las mínimas en zonas de interior. Aún se podrían alcanzar 30 ºC de forma local en medianías. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en zonas bajas de la vertiente sudeste y extremo oeste. En zonas altas, viento flojo variable.

Las temperaturas mínimas y máximas previstas se sitúan en los 17 y 24 grados, respectivamente.

