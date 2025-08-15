El calor no da respiro: los termómetros, por encima de los 30 grados En Gran Canaria se mantiene el aviso amarillo por altas temperaturas, que se notarán especialmente en el sur y las medianías

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 15 de agosto 2025, 14:33

Pese a que los termómetros evidencian un ligero descenso tras la ola de calor que ha azotado a todo el país, en las islas las temperaturas siguen siendo extremadamente altas. Este sábado, las máximas alcanzarán los 34 grados en las medianías, y los 30 y 32 grados en el sur y oeste de Gran Canaria, donde aún se mantiene el aviso amarillo, según la Agencia Estatal de Meteorología.

También se mantendrá la calima que desde el pasado mes entró en el archipiélago. Con respecto al viento, soplará alisio moderado con intervalos de fuerte en litorales sureste y noroeste, especialmente durante la tarde.

En el mar habrá componente noreste fuerza 5 o 6 en el sureste y oeste, norte o noreste 3 o 4 en el resto. Marejada, localmente fuerte marejada en costas sureste y oeste. En el norte, mar de fondo del norte en torno a 1 metro. En costa sur y suroeste, variable 2 o 3 y marejadilla o rizada.

Lanzarote

Poco nuboso en general, con presencia de nubosidad media durante la primera mitad del día y predominio de los cielos nubosos en litorales oeste y norte a primeras y últimas horas. Calima en altura. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, superándose los 30-32 ºC en el sureste. Viento moderado de componente norte, con intervalos de fuerte en zonas de interior de la mitad sur durante la segunda mitad del día, cuando no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte.

Las temperaturas mínimas y máximas previstas estarán en los 23 y 29 grados, respectivamente.

Fuerteventura

Poco nuboso en general, con presencia de nubosidad media durante la primera mitad del día y predominio de los cielos nubosos en litoral oeste a primeras y últimas horas. Calima en altura. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso en el este, no se descarta que se alcancen localmente los 34 ºC en zonas de interior de la mitad sur. Viento moderado de componente norte, con intervalos de fuerte en zonas de interior y especialmente al sur de Jandía durante la segunda mitad del día, cuando no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte.

Las temperaturas mínimas y máximas previstas estarán en los 23 y 29 grados, respectivamente.

Gran Canaria

Poco nuboso con presencia de nubes medias, especialmente durante la primera mitad del día. En el norte, por debajo de 400 a 500 metros, predominio de cielos nubosos, especialmente a primeras y últimas horas. Calima ligera afectando principalmente a medianías y zonas altas. Temperaturas en ligero ascenso, llegando a ser moderado el de las mínimas en zonas de interior. Las máximas superarán los 34 ºC en vertientes sudeste, sur y oeste, así como en la cuenca de Tejeda. Alisio moderado que soplará fuerte en litorales sureste y noroeste durante la segunda mitad del día, cuando son probables rachas localmente muy fuertes. Predominio de las brisas en el suroeste. En cumbres, viento flojo de componente sur.

Las temperaturas mínimas y máximas previstas estarán en los 23 y 27 grados, respectivamente.

Tenerife

Poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución sobre Las Cañadas. En el norte, por debajo de 500 a 600 metros, predominio de cielos nubosos, especialmente a primeras y últimas horas. Calima ligera en niveles altos. Temperaturas con pocos cambios en costas y en ligero ascenso en medianías. Las máximas superarán los 30 ºC en vertientes sur, este y oeste. Alisio moderado con intervalos de fuerte en litoral sureste y extremo noroeste, así como en la vertiente sur de Anaga durante la segunda mitad del día. Predominio de las brisas en el oeste. En cumbres centrales, viento moderado del suroeste.

Las temperaturas mínimas y máximas previstas estarán en los 23 y 29 grados, respectivamente.

La Gomera

Poco nuboso con presencia de intervalos de nubes medias. En el norte, por debajo de 500 a 600 metros, predominio de cielos ubosos, especialmente a primeras y últimas horas. Calima ligera en niveles altos. Temperaturas con pocos cambios en costas y en ligero ascenso en medianías. Las máximas superarán los 30 ºC en la vertiente sur. Alisio moderado con intervalos de fuerte en litorales este y noroeste, especialmente a últimas horas cuando no descarta alguna racha puntualmente muy fuerte. Predominio de las brisas en el sur.

Las temperaturas mínimas y máximas previstas estarán en los 23 y 28 grados, respectivamente.

La Palma

Poco nuboso o despejado. En el norte y este, por debajo de 700 a 800 metros, predominio de cielos nubosos, especialmente a primeras y últimas horas. Probabilidad de calima ligera en niveles altos. Temperaturas en ligero ascenso, siendo más significativo en zonas de interior. Se superarán los 30 ºC en medianías del oeste. Alisio moderado con intervalos de fuerte en litorales sureste y noroeste. Predominio de las brisas en el oeste. En zonas altas, viento flojo variable.

Las temperaturas mínimas y máximas previstas estarán en los 22 y 25 grados, respectivamente.

El Hierro

Poco nuboso con presencia de algunos intervalos de nubes medias y altas al inicio. En el nordeste, por debajo de 500 a 600 metros, predominio de cielos nubosos, especialmente a primeras y últimas horas. Calima ligera en niveles altos. Temperaturas con pocos cambios en costas y en ligero ascenso en medianías. Las máximas superarán los 30 ºC en vertientes sur, este y oeste. Alisio moderado con intervalos de fuerte en litoral sureste y extremo noroeste. Predominio de las brisas en el suroeste.

Las temperaturas mínimas y máximas previstas estarán en los 17 y 22 grados, respectivamente.