La ola de calor sigue hasta el jueves en las cumbres y la mitad sur de Gran Canaria El Cabildo prolonga hasta el próximo lunes la alerta máxima por riesgo de incendios forestales por encima de la cota de los 400 metros en las dos vertientes

El termómetro ya registraba este martes 26 grados en Teror a las 08.30 horas.

Jesús Quesada Las Palmas de Gran Canaria Martes, 12 de agosto 2025, 18:38 Comenta Compartir

El aviso por temperaturas extremas de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se reduce este miércoles a las cumbres, el este, oeste y sur de Gran Canaria, donde es naranja, y a las cumbres de La Palma, donde es amarillo.

Seguirá el descenso moderado de las temperaturas que este miércoles redujo la máxima en Canarias a los 39.7 grados alcanzados en Llano de Los Loros (La Laguna), quedando en 39.6 el pico en Gran Canaria, registrado en Lomo Pedro Alfonso (San Bartolomé de Tirajana).

En Gran Canaria la temperatura máxima prevista este miércoles es de 38 grados, en medianías y la cuenca de Tejeda pero no en los litorales. En La Palma la máxima será de 34 grados, afectando por debajo de los 1.300-1.500 metros.

Para este jueves ese aviso de la Aemet se limita a las mismas zonas de Gran Canaria pero baja a amarillo y reduce la máxima a 35 grados en medianías y zonas altas de la vertiente sur, sin descartase que localmente se superen los 37.

Alerta máxima por riesgo de incendios

El Cabildo mantiene al menos hasta el próximo lunes, 18 de agosto, la alerta máxima por riesgo de incendios forestales por encima de la cota de los 400 metros en ambas vertientes de la isla porque la situación sigue siendo peligrosa pese al relativo descenso de las temperaturas máximas.

La valoración técnica realizada para prorrogar esta alerta subraya que la acumulación de temperaturas extremas hace que la disponibilidad de combustible vegetal sea muy alta, además de corroborar que la cota de inversión asociada al régimen de alisios continuará a niveles bastantes bajos, lo que aumenta la superficie insular expuesta a la insolación y la baja sequedad ambiental a causa del desplome de la humedad relativa.

Ampliar Dos agentes de Medio Ambiente del Cabildo en labores de observación. David Delfour

Uno de los elementos positivos dentro del cuadro preocupante es que los vientos, al menos a priori, no van a suponer un riesgo añadido, ya que se mantienen bastante en calma en las zonas altas.

En cualquier caso, se parte de la base de que las temperaturas descienden, pero no tanto como pronosticaban los modelos de días anteriores. Así, en zonas de cumbre y del sur alcanzarán o incluso podrán superar los 35 grados.