El calor golpea Canarias y la Aemet advierte: irá a más

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé que los cielos poco nubosos predominen en Canarias este sábado, cuando se podrán alcanzar entre 30 y 32 ºC en el interior de las vertientes sur, sudeste y oeste de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife.

El domingo se esperan rachas muy fuertes en La Gomera, en cumbres y vertientes noroeste y este, y en La Palma, en la zona de El Paso, y extremos sureste y noroeste. Principalmente durante la segunda mitad del día. Las temperaturas experimentarán pocos cambios o en ligero ascenso. Se podrán alcanzar los 30-32 °C en el sur de las islas orientales y del oeste de La Palma. En las vertientes orientadas al sur de Tenerife, no se descarta que se alcancen los 30 °C. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas, donde no se descartan rachas muy fuertes durante la segunda mitad del día. Siendo probables en La Gomera y La Palma.

En el mar habrá noreste 5 o 6 al noroeste y sureste. Marejada o fuerte marejada. Noreste 3 a 5 al noreste y variable 1 a 3 y rizada al suroeste, con mar de fondo del norte de 1 a 2 metros.

Lanzarote

Poco nuboso en general salvo en el norte, donde estará nuboso durante las horas nocturnas. Temperaturas mínimas con pocos cambios, las máximas en ligero ascenso, especialmente en el interior de la vertiente sur, donde se podrán alcanzar 30 °C. Viento moderado del nordeste con algún intervalo fuerte en el interior durante la segunda mitad del día.

Fuerteventura

Poco nuboso en general salvo en litorales este y oeste, donde tenderá a nuboso durante la madrugada y últimas horas del día. Temperaturas mínimas con pocos cambios, las máximas en ligero ascenso, especialmente en el interior. En el interior sureste se podrán alcanzar 30 °C. Viento moderado del nordeste con algún intervalo fuerte al sur de Jandía.

Gran Canaria

Poco nuboso salvo en zonas bajas del norte donde predominarán los cielos nubosos. Temperaturas mínimas con pocos cambios, las máximas en ligero ascenso salvo en costas que se mantienen sin cambios. Se podrán alcanzar los 30 - 32 °C en el interior de las vertientes oeste, sur y sudeste. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y oeste. Brisas en costas suroeste.

Tenerife

Poco nuboso salvo en zonas bajas del norte donde predominarán los cielos nubosos y con algún intervalo ocasional en el interior de la vertiente sur. Temperaturas en ligero ascenso, más acusado en el interior. No se descarta que localmente se puedan alcanzar los 30 °C en zonas de las vertientes oeste, sur y sudeste. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste. Brisas en el oeste. En cumbres centrales, viento flojo de dirección variable.

La Gomera

Predominio de cielos nubosos en el norte y poco nuboso en el resto. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso en el interior. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en los extremos este y noroeste, donde no se descartan rachas muy fuertes durante la segunda mitad del día. Brisas en el suroeste.

La Palma

En zonas bajas de la vertiente norte y este, predominio de cielos nubosos, en el resto de zonas, poco nuboso. Temperaturas en ligero ascenso, más acusado en el caso de las máximas. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en extremos sureste y noroeste así como en la zona de El Paso, donde no se descartan rachas muy fuertes durante la segunda mitad del día. Brisas en costas oeste.

El Hierro

Predominio de cielos nubosos en zonas bajas del norte y poco nuboso en el resto. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso en cumbres. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en el extremo oeste y en la vertiente sureste, donde no se descartan rachas muy fuertes durante la segunda mitad del día. Brisas en costas al suroeste.