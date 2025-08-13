El calor afloja, pero con temperaturas aún altas y calima Canarias respira en las máximas de este jueves tras unos días intensos, pero el mercurio seguirá superando los 30 grados y con alerta por incendios y fenómenos costeros

Agencias Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 13 de agosto 2025, 15:23 Comenta Compartir

La ola de calor que azota a Canarias y el resto de España desde hace once días ha dado este miércoles una ligera tregua con un descenso generalizado de las temperaturas. Sin embargo, el alivio será moderado en el archipiélago, donde aún se esperan máximas elevadas y condiciones adversas en el mar.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en Canarias este jueves se prevé un descenso acusado de las temperaturas máximas en medianías orientadas al sur, aunque en las cuencas del sur y oeste de Gran Canaria se alcanzarán los 34 grados, con mínimas que no bajarán de los 25 grados. En general, los termómetros superarán los 30 grados en buena parte de las islas, en un ambiente seco y con ligera calima, que remitirá en la provincia occidental.

Los cielos estarán despejados en la mayor parte del archipiélago, con intervalos nubosos en zonas bajas del norte de las islas montañosas y en las costas norte y oeste de Lanzarote y Fuerteventura. El viento soplará del norte en la provincia oriental y del noreste en la occidental, con intervalos de fuerte en litorales sureste y noroeste de las islas de mayor relieve.

En el mar, la Dirección General de Emergencias mantiene la prealerta por fenómenos costeros adversos, con olas de hasta dos metros en las costas suroeste, sur y sureste de El Hierro, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria. Se esperan vientos de componente norte o noreste de fuerza 4 o 5, arreciando a fuerza 6 en zonas del sureste y oeste, así como mar de fondo del norte o noroeste de hasta 2 metros.

La situación de alerta máxima por riesgo de incendios forestales continúa vigente en Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, El Hierro y La Palma, debido a la persistencia de aire seco y cálido y a una humedad relativa inferior al 30 %. El Gobierno de Canarias recomienda evitar actividades físicas en las horas centrales del día, hidratarse con frecuencia y protegerse del sol, así como extremar la precaución en las costas afectadas y aplazar actividades náuticas.