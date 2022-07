Cabildo de Gran Canaria y patronal piden más agilidad con los fondos Next Generation Antonio Morales dice que «no tienen el ritmo necesario» y Pedro Ortega considera necesario «que lleguen lo antes posible y fluyan»

El presidente de la patronal de Las Palmas y el del Cabildo de Gran Canaria, Pedro Ortega y Antonio Morales, respectivamente, coincidieron este miércoles en reclamar una más rápida distribución de los fondos europeos Next Generation para la recuperación económica con el objetivo de despejar los nubarrones de desaceleración que ensombrecen el horizonte próximo. «Que lleguen lo antes posible y fluyan», reclamó Ortega. «De momento no tienen el ritmo necesario», reconoció Morales.

Esta fue una de las preocupaciones compartidas por el presidente del Cabildo con la nueva dirección de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) de Las Palmas, encabezada por Ortega, en un encuentro que repasó la situación de la isla, los proyectos del Cabildo y los retos ante las nuevas circunstancias.

Ortega reiteró que aunque la situación actual es buena, el horizonte se está complicando debido a la inflacción, el cambio de política del Banco Central Europeo y la guerra en Ucrania.

«La previsión no es la mejor» cuando Canarias, recordó, todavía no ha recuperado todavía el PIB de 2019, inferior aún en un 13%, detalló. «Necesitamos un escenario de certidumbres», indicó y para ello se precisa que los fondos Next Generation «lleguen lo antes posible y fluyan».

Antonio Morales habla a los medios de comunicación en presencia de Pedro Ortega. / C7

Al respecto, el presidente del Cabildo insistió en reclamar una «desburocratización» de los procedimientos para la autorización de inversiones, en cambiar de manera drástica la Ley de Contratos Públicos y en autorizar más medios humanos en las áreas estratégicas para la gestión de las iniciativas de Next Generation.

Eólica marina

También compartió Morales con la cúpula de la patronal la apuesta por una ordenación de la eólica marina que permita su implantación en el litoral insular, a no menos de ocho kilómetros de la orilla para reducir su impacto paisajístico, como polo de desarrollo industrial y portuario.

La transferencia de las competencias en Costas a la Comunidad Autónoma, explicó el presidente del Cabildo, no tiene por qué afectar a la ordenación de la eólica marina, en la que Gran Canaria confía en convertirse en referente europeo con su propuesta de implantación.

Compartieron también ambos dirigentes que «desde la unidad es más fácil vencer los obstáculos», en palabras de Morales. «Hay que hacerlo juntos y de la forma más rápida que sea posible», declaró Ortega sobre la necesidad de «avanzar en los nuevos retos ante las nuevas circunstancias».