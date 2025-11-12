La borrasca Claudia barre Canarias y la Aemet ya avisa de la hora en la que se apagarán los avisos A partir del jueves a las 21.00 horas, los avisos quedan apagados y en ninguna isla se esperan tormentas a partir de esa hora

La nubosidad en aumento, con una subida de temperaturas y chubascos tormentosos desde el mediodía en las islas occidentales predominarán este miércoles en Canarias, según la Aemet. A partir del jueves a las 21.00 horas, el aviso por tormentas y chubascos desaparece del archipiélago.

En el mar habrá variable 1 a 3, arreciando pronto a oeste o suroeste 3 a 5, y a 5 o 6 en el sureste y noroeste a partir de la mañana. En el nordeste a partir de la madrugada, variable 2 o 3. Marejadilla, aumentando a marejada o fuerte marejada, salvo en el nordeste. Mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros.

Para el jueves, se esperan precipitaciones que podrán ser persistentes y/o en forma de fuertes chubascos tormentosos, especialmente en el suroeste a primeras horas en las islas montañosas; con baja probabilidad en Lanzarote y Fuerteventura. Probables rachas del suroeste muy fuertes en zonas expuestas.

Ya para el viernes, con la borrasca pasada, escasa nubosidad baja con algún intervalo nuboso, especialmente en el norte de las islas de mayor relieve, donde no se descarta alguna precipitación, generalmente débil. A partir del mediodía aumentará la nubosidad en las vertientes este de las islas, especialmente en las zonas montañosas, donde no se descartan chubascos ocasionales y aislados; en el resto de las zonas predominarán los cielos poco nubosos. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso.

11/11 18:12 AVISOS PASADO MAÑANA | Canarias: vientos, costeros, tormentas y lluvias. Nivel máximo de aviso: naranja.

Predicción por islas para este miércoles:

Lanzarote

Predominio de cielos poco nubosos, salvo escasos intervalos de nubosidad baja en zonas costeras durante la madrugada, con aumento de nubosidad alta en la segunda mitad del día. Temperaturas máximas en ligero ascenso, especialmente en costas del noroeste. Mínimas con pocos cambios. Viento del suroeste, flojo a moderado de madrugada y arreciando a partir del mediodía.

Temperaturas mínimas y máximas previstas(°C):

Arrecife 18 - 25

Fuerteventura

Temperaturas mínimas y máximas previstas(°C):

Puerto del Rosario 18 - 24

Gran Canaria

Temperaturas mínimas y máximas previstas(°C):

Las Palmas de Gran Canaria 18 - 24

Tenerife

Temperaturas en ligero ascenso: las máximas en el norte y este, y las mínimas en zonas de interior del noroeste; salvo en las cumbres, donde en general registrarán ligeros descensos. Viento del suroeste, arreciando durante la segunda mitad del día, cuando son probables rachas muy fuertes en zonas de interior expuestas del suroeste y la punta noroeste; así como en litorales expuestos entre Fasnia y El Rosario donde no se descartan. En el Teide, viento del suroeste, más intenso en cotas altas, especialmente en vertientes sur y oeste, donde se esperan rachas muy fuertes.

Temperaturas mínimas y máximas previstas(°C):

Santa Cruz de Tenerife 21 - 25

La Gomera

Temperaturas mínimas y máximas previstas(°C):

San Sebastián de La Gomera 21 - 26

La Palma

Temperaturas mínimas y máximas previstas(°C):

Santa Cruz de La Palma 21 - 23

El Hierro

Temperaturas mínimas y máximas previstas(°C):

Valverde 16 - 19