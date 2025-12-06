El Astrofísico, homenajeado en el acto por el Día de la Constitución en Canarias El delegado del Gobierno y la subdelegada en Las Palmas entregaron los reconocimientos en la capital grancanaria

Acto por el Día de la Constitución en la sede de la Delegación del Gobierno en Canarias.

La sede de la Delegación del Gobierno en Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria, ha acogido en la mañana de este sábado el acto de conmemoración del 47 aniversario de la ratificación en referéndum de la Constitución española de 1978.

En el acto, el delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, y la subdelegada del Gobierno en Las Palmas, Teresa Mayans, hicieron entrega de sendos reconocimientos por llevar a la práctica el espíritu de la Constitución a destacadas figuras del mundo social.

Este año los homenajeados han sido el Instituto Astrofísico de Canarias (IAC); el paleógrafo palmero Luis Hernández Martín (a título póstumo); el Grupo y Fundación Servidis, y la fiscal María Farnés Martínez Frigola.

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, en el acto por el Día de la Constución celebrado en la Delegación del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria, ha hecho una mención especial a quienes este sábado han recibido un reconocimiento institucional de la Delegación del Gobierno. Así, ha felicitado a Antonio Rico Revuelta y a Oliver Martín Ramírez «por el importante trabajo que realizan al frente de la Fundación y el Grupo Servidis, iniciativas que han tenido un impacto decisivo en el desarrollo de programas de inclusión social y accesibilidad. Su esfuerzo para garantizar que todas las personas, independientemente de sus capacidades, puedan acceder a los recursos y oportunidades de la sociedad es un ejemplo de compromiso y solidaridad».

En un discurso pronunciado en el Salón del Trono, Pestana también expresó su agradecimiento a María Farnés Martínez Frigola, por su «labor excepcional al frente de la Fiscalía Superior de Canarias». «Su trabajo y el de su equipo, ha sido fundamental para garantizar la justicia, la equidad y el respeto a los derechos fundamentales, pero sobre todo, la protección del interés superior de las y los menores extranjeros no acompañados llegados a nuestras costas. Su entrega, su imparcialidad y su compromiso con la protección de los derechos ciudadanos son un auténtico modelo a seguir», ha destacado.

También al Instituto Astrofísico de Canarias, «cuya labor durante estos 40 años ha sido fundamental para consolidar a España como un referente mundial en la investigación científica y la astronomía. El trabajo que realiza el Instituto, representado en el día de hoy por su director Valentín Martínez Pillet, ha permitido avanzar en el conocimiento del universo y ha puesto a Canarias en el mapa de la investigación astrofísica, siendo un ejemplo de lo que la ciencia y la colaboración internacional pueden lograr. Y seguro que se alcanzarán nuevas metas de las que todos nos sentiremos muy orgullosos».

Finalmente, ha rendido homenaje a Luis Hernández Martín, paleógrafo palmero fallecido hace ahora un año, y agradecido a su familia (su hija Camino y su hermano Paco) que han recogido el reconocimiento institucional a título póstumo, «por su destacada labor en la investigación y conservación del patrimonio histórico de La Palma. Su legado, a través de sus trabajos de investigación y su dedicación a la preservación de la historia y la cultura de la isla, han dejado una huella imborrable en nuestra memoria colectiva».

50 años de democracia

Pestana ha recordado que este año 2025 se celebran además «los 50 años desde que, en 1975, España iniciara la transición a la democracia, un proceso histórico que nos permitió dejar atrás la dictadura franquista y avanzar hacia un futuro de libertad, de derechos y de oportunidades para todas las españolas y todos los españoles»

Aquella transición culminó con la aprobación de la Constitución de 1978, un texto que, señaló «ha sido el cimiento de la España moderna, una España plural, diversa y comprometida con la justicia social».

Así ha defendido conquistas como la «consolidación de una democracia estable o la »ampliación de los derechos civiles y políticos para garantizar que todas las personas, independientemente de su origen, sexo, orientación sexual o creencias, sean tratados con igualdad y respeto«.

«Hemos aprendido a convivir con nuestras diferencias, a respetar nuestras diversas identidades y a fortalecer la unidad dentro de la diversidad. Es, además, la Constitución el periodo histórico y democrático de mayor longevidad, porque empezamos a dejar atrás la que hasta ahora ocupaba dicho rango, la constitución de 1876», ha continuado.

Ha recordado que «en estos 50 años hemos visto cómo la democracia ha enfrentado retos difíciles como las crisis económicas, los terrorismos de diversas procedencias, los intentos de golpes de estado, los desafíos de la globalización, las tensiones territoriales y políticas, incluso una pandemia mundial».