Fernando Clavijo, en una imagen de archivo. Efe

Clavijo destaca en el Día de la Constitución la «urgencia» de defender los valores democráticos para no perderlos

«Solo así podremos avanzar como sociedad en un marco de derechos y libertades que permita la cohesión de una sociedad diversa», ha destacado en redes sociales

Ep

Santa Cruz de Tenerife

Sábado, 6 de diciembre 2025, 11:44

Comenta

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha destacado este sábado, Día de la Constitución española, que «si no cuidamos y fomentamos los valores» que promueve la democracia, «estos se irán perdiendo», por lo que es «urgente» defenderlos cada día.

«La Constitución es el pilar sobre el que se ha sustentado nuestra democracia y la convivencia en España», ha recordado en un mensaje emitido en su cuenta oficial de X.

De este modo, «si no cuidamos y fomentamos los valores que promueve, se irán perdiendo, por lo que es urgente defenderlos cada día desde el respeto institucional y político».

Asimismo, ha continuado el presidente regional, «solo así podremos avanzar como sociedad en un marco de derechos y libertades que permita la cohesión de una sociedad diversa».

  1. Manuel Domínguez Vicepresidente de Canarias

    Domínguez felicita el Día de la Constitución, un jornada para «renovar» el compromiso con los principios democráticos

El vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, ha felicitado una festividad en la que, cada año, «renovamos» el compromiso con «los principios que dieron forma» al marco democrático. «Esta fecha nos invita a reconocer el valor de nuestras instituciones, la importancia del respeto a la ley y la responsabilidad compartida de construir una sociedad más justa, plural y cohesionada», ha señalado en un mensaje en su cuenta oficial de 'X'.

De esta forma, el vicepresidente canario ha resaltado el poder de los valores de «convivencia, diálogo y participación», que son los que, en definitiva, «inspiran».

