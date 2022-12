Estos fueron los argumentos para tumbar la candidatura de Gran Canaria a la Agencia Espacial La isla llegó a formar parte de las favoritas, pero fue desestimada por no estár clara la contribución de los gastos y el equipamiento | Tenerife y Fuerteventura presentaban deficiencias técnicas que no las hacían compatibles como futuras sedes

El Consejo de Ministros, en su reunión del 5 de diciembre de 2022, a propuesta de las Ministras de Política Territorial, de Defensa y de Ciencia e Innovación, ha aprobado un Acuerdo por el que se determina que Sevilla será la sede física de la futura Agencia Espacial Española.

El Boletín Oficial del Estado del día 6 de diciembre, pone en conocimiento por qué se determina a la ciudad mencionada anteriormente como la elegida. Según datos del BOE, «es la que mejor se adecúa a los requisitos por los motivos expuestos en el Dictamen de la Comisión consultiva».

A su vez, también recoge las razones por las que Gran Canaria, a pesar de ser una de las candidaturas que presentaba viabilidad técnica, no fue elegida finalmente para albergar la sede de la Agencia Espacial Española.

Se identifica un grupo de cuatro candidaturas que satisfacen los criterios, pero presentan dificultades para el despliegue inmediato de las funciones de la Agencia, en su mayoría ligadas a la disponibilidad de una sede, su adecuación o mantenimiento. Estas candidaturas son Gran Canaria, Tres Cantos, San Javier y Euskadi-Zamudio.

La candidatura de Gran Canaria presenta buena conexión con aeropuerto internacional con múltiples vuelos a los destinos de interés, también un elaborado informe de impacto y de mercado inmobiliario y condiciones de ayuda al personal para traslado. Sin embargo, ofrece varias alternativas de sede con eminente carácter temporal. Las sedes definitivas propuestas suponen gastos de adecuación importantes. La provisional está repartida en dos edificios y no está clara la contribución a los gastos y equipamiento por parte de la candidatura. No hay una presencia significativa en la isla del sector industrial o de investigación relacionado con el espacio.

Por otro lado, las islas de Tenerife y Fuerteventura también postularon como candidatas para albergar la futura sede. Sin embargo, sus propuestas quedaron eliminadas casi de entrada al presentar mayores deficiencias técnicas que dificultan en gran medida el cumplimiento de las funciones de la Agencia.

La candidatura de Fuerteventura ofrece una sede compartida en las oficinas del Parque Tecnológico. No se describe de forma clara el espacio total disponible ni las características del mismo en cuanto a condiciones de seguridad. No se ofrece apoyo al sostenimiento de la sede y su adecuación. Tampoco se presenta estudio de impacto, ni de sinergias, ni de mercado inmobiliario. No se presentan condiciones específicas de apoyo al traslado de personal. Esta candidatura es la tercera en prioridad de la comunidad autónoma.

Mientras que, la candidatura de Tenerife presenta una propuesta de sede con deficiente especificación en cuanto a su adecuación y medidas de seguridad. No se destalla si la sede propuesta es edificio separado o está compartido con otras instituciones. Tenerife no presenta medidas concretas de apoyo al traslado de personal y no es prioridad número uno de su comunidad autónoma.

Boletín Oficial del Estado (BOE), Agencia Espacial Española