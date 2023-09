El apagón de La Gomera, agravado por los años de inacción política

El cero energético (apagón total por incapacidad de generar electricidad) que se vivió en La Gomera el 30 de julio y que en algunos puntos de la isla se prolongó casi dos días más fue en gran medida consecuencia de los años de inacción política ante las evidentes carencias del sistema energético canario.

Es una de las conclusiones del voluminoso informe elaborado por Endesa y entregado al Gobierno de Canarias, un documento desvelado en las islas por este periódico el pasado jueves y que radiografía años de problemas en la generación por trabas legales y administrativas que no se han solventado.

Como señala el informe, en La Gomera se da la paradoja de que Endesa cuenta con equipos inoperativos precisamente porque no se le dieron permisos para su funcionamiento o su actualización. A eso se suma la obsolescencia de grupos generadores que no se han renovado al no convocar el Gobierno de España el procedimiento de concurrencia.

Grupos envejecidos

«En la central de El Palmar», escribe Endesa sobre lo que sucedió en La Gomera, «existe una potencia neta instalada de 18,4 megavatios repartidos en 9 grupos, de los que 5 grupos (8,99 MW) han excedido su vida útil regulatoria (más de 25 años), entre ellos 4 grupos (6,48 MW) que superan los 35 años».

Además, el operador del sistema, Red Eléctrica de España ha estado durante años poniendo trabas a la renovación de equipos de Endesa al entender que las carencias se resolverían con la interconexión submarina entre Tenerife y La Gomera. Pero lo cierto es que esa solución estaba prevista inicialmente para el año 2016, después se fijó la fecha de 2020, más tarde el año 2022 y ahora se estima para 2025. Mientras, los grupos de El Palmar se han ido envejeciendo.

¿Pudo ir a peor la situación de La Gomera? Por difícil que parezca, sí. El informe en poder del Gobierno canario y elaborado por Endesa señala que en octubre de 2013 se solicitó la resolución de compatibilidad de los grupos diésel 20 y 21 de El Palmar, de acuerdo con la polémica ley de ese año promovida por el entonces ministro José Manuel Soria y que obligaba a que toda inversión en generación contase con autorización previa ministerial.

Dichos grupos tenían esa autorización con anterioridad a la citada ley y ya habían sido adquiridos por Endesa, pero sus autorizaciones ambientales y administrativas, debido el tiempo transcurrido desde 2013, han caducado. El resultado práctico es que, pese a estar físicamente en la isla, no pueden «contribuir a la cobertura de la demanda de La Gomera».

El punto cero estuvo en una ignición en el armario del grupo 14 El informe aportado por Endesa al Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Transición Ecológica, sobre el cero energético en La Gomera el 30 de julio detalla con exactitud el origen del mismo. Comenzó con «daños de origen térmico» que tuvieron como foco el interior del armario de protecciones eléctricas del grupo diésel 14. «La desaparición de todos los componentes que se alojaban en dicho armario imposibilita señalar exactamente el punto o elemento donde se inicia la primera ignición».

Asimismo, Endesa explica que el grupo diésel móvil 2 de El Palmar había sido reconocido por la administración como válido para operar en a isla hasta 2015, en el marco de la ley 54 del año 1997 y durante la vigencia de las órdenes ministeriales de 2006. «Sin embargo, el Real Decreto 738 / 2015 dejó de reconocer dicho grupo, por lo que, aún estando físicamente en la central, tampoco pudo contribuir a la cobertura de la demanda de la isla».

Desde 2007 el Gobierno canario y Red Eléctrica de España pusieron de manifiesto la necesidad de que las islas no capitalinas contasen con dos puntos de inyección de energía cada una, cosa que tampoco se ha cumplido en La Gomera.

El resultado es que cuando, en julio pasado, se produjo el incidente en La Gomera y la isla se encontró con un prolongado cero energético, los gomeros pagaron los platos rotos de años de inacción ante las advertencias por escrito de las carencias del sistema eléctrico canario.