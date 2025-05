30 de mayo, Día de Canarias, nuestro día

Hoy hace 42 años que Canarias constituyó su Parlamento autonómico como resultado de las elecciones autonómicas celebradas el 8 de mayo de 1983, y consecuencia ... directa de la aprobación el año anterior de la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Canarias. Se daba así, por primera vez, reconocimiento a una gran capacidad de autogobierno a nuestro archipiélago, que se ha ido reforzando tanto en ese momento con la Ley Orgánica de Transferencias Complementarias a Canarias (LOTRACA), como por las reformas del Estatuto realizadas en 1986 y 2018.

Hay dos hitos fundamentales que quiero resaltar, porque son fundamentales para entender algunas mejoras de nuestro Estado Social en Canarias. La primera y casi revolucionaria política de educación del primer Gobierno autonómico presidido por nuestro inolvidable Jerónimo Saavedra. Esos años fueron claves en la puesta en marcha de una inversión en infraestructuras educativas nunca vista y que supusieron un gran salto en nuestro desarrollo económico. La Canarias de hoy no se entiende sin ese esfuerzo inversor, como tampoco se entiende el progreso de los países desarrollados sin en el avance en educación que, eso sí, allí se hizo cuatro décadas antes en Europa y algo más atrás en Estados Unidos de América. Sin duda necesitamos más y mejores recursos en nuestra educación y alcanzar el reto de gasto del 5 por ciento del PIB que previene ya nuestra legislación autonómica, pero sin duda viene bien recordar aquel mar de insuficiencias con el que comenzamos nuestra autonomía.

Un segundo hito, ya entrados los 90, fue la asunción de la gestión sanitaria, con un primer consejero (Julio Pérez) al que le tocó negociar la transferencia de otro de los pilares fundamentales que constituyen nuestro Estado Social, la competencia en la gestión sanitaria. Al igual que con la educación, nadie puede negar la enorme inversión realizada a lo largo de los años en materia de infraestructuras sanitarias que nos colocan hoy también en una posición reconocible, más allá de las siempre necesarias mejoras en la gestión, en las listas de espera, en las necesidades de profesionales en ciertas especialidades, etc. Pero recordar el desierto en infraestructuras sanitarias, más visible aún en las islas no capitalinas, no viene mal para dotarnos de una perspectiva histórica siempre necesaria.

Nos queda mucho recorrido en una autonomía que ha crecido en población pasando de 1.400.000 habitantes a los más de 2.200.000, un 60 por ciento de crecimiento, haciendo a nuestra población más compleja y diversa, aunque con crecimientos desequilibrados y que han señalado nuevos retos, como el de la sostenibilidad de nuestro territorio, el de las infraestructuras del transporte o el de la insuficiencia del parque público de viviendas en alquiler o el de un adecuado fortalecimiento del sistema de atención a la dependencia, en la que parece que queremos perseverar en una pésima gestión. Un asunto que parece en vías de solución, tras la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, es el que Canarias (y cualquier otra autonomía o ciudad autónoma) no se quede sola en la gestión de los menores extranjeros no acompañados y que se produzca un colapso del sistema de atención a esos menores de cualquier autonomía que sea frontera, de nuestro país y de la Unión Europea. Pese a todo, esta reforma viene a mejorar en mucho nuestro sistema autonómico, evitando el bloqueo y la falta de solidaridad entre comunidades autónomas en esta materia. Sin duda, el éxito de la reforma hará también de España un mejor país y espero que sea también un buen ejemplo en el seno de la Unión Europea.

Y, en general, como cualquier sociedad, vivimos momentos de transformación de nuestra forma de ver y conocer el mundo, por el inmenso avance de las telecomunicaciones, la digitalización o la revolución de la inteligencia artificial, pero también con los riesgos que conllevan en un mundo que parece incurrir en posverdades, falsas realidades alternativas o directamente bulos sin más, o de falsas banderas libertarias que acaban con gobiernos que persiguen a los medios y a los ciudadanos discrepantes. Es tiempo de reaprender a fortalecer nuestra democracia de sus verdaderos enemigos y entender, como señala el profesor Daniel Innerarity, que «al cuidar lo común no estamos rindiéndonos a una estructura neutra o ajena, sino a algo de lo que se nutre nuestra libertad personal».

No quisiera concluir sin recordar a nuestra gente en la misión de paz de las Naciones Unidas en el sur del Líbano; a los 650 militares españoles, 500 de ellos de la Brigada Canarias XVI, al mando del General de Brigada Ricardo Esteban, y que durante seis meses serán un ejemplo del compromiso de nuestro país con la Paz. Con orgullo transmito hoy de nuevo nuestra esperanza de una fructífera misión, en un entorno tremendamente complejo, y un feliz regreso a casa al finalizar la misma. De igual manera, no puedo dejar de recordar los acontecimientos de hace dos días en la isla de El Hierro, en el Puerto de La Restinga. El fallecimiento de 4 mujeres adultas y 3 niñas, tras el vuelco de la embarcación con la que habían salido 10 días antes de Guinea Conakry, nos pone en evidencia la tragedia de la inmigración irregular, en una de las rutas más mortíferas de nuestro planeta, pero también nos recuerda la dignidad de todo ser humano; de, como señalaba el Papa Francisco, la hermandad de todos miembro de la Humanidad y de que, como señalaba el poeta John Donne, el ser humano no es una isla y que las campanas también doblan por cada uno de nosotros, y -añado- de muchas maneras nos interpelan, pues Canarias no ha dejado de ser un pueblo emigrante que nos obliga a tener una mirada comprometida en este tema, porque seguimos teniendo un número importante de nuestra gente en países que los acogieron cuando las cosas, aquí, nos iban mucho peor.

Concluyo deseando un feliz Día de Canarias a todos y a todas, apelando también a la responsabilidad de todos en la construcción día a día de una Canarias mejor y de una democracia que tenemos la obligación moral de fortalecer en un gran país y un estado social y democrático de derecho, con una Constitución que nos ha permitido alcanzar el mejor periodo de paz, prosperidad y desarrollo de nuestra historia.

¡Feliz Día de Canarias!