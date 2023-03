Ángel Victor Torres: «Nosotros no protegemos la corrupción» caso mediador El presidente de Canarias ha contestado a quienes exigen responsabilidades políticas por el caso Mediador que «ninguna de las doce personas investigadas» está en el Gobierno de Canarias

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha respondido a quienes exigen responsabilidades políticas por el caso Mediador que « ninguna de las doce personas investigadas« está en el Ejecutivo, y ha defendido que su partido, el PSOE, »no protege la corrupción«.

Respecto a los dos antiguos cargos públicos socialistas que figuran entre los detenidos, ha recordado que el exdiputado nacional Juan Bernardo Fuentes Curbelo ha sido expulsado del partido y el exdirector general de Ganadería Taishet Fuentes «dejó de estar en el Gobierno hace muchísimos meses».

«Ninguna institución, organismo, fuerza o cuerpo de seguridad se puede hacer responsable ante el nombramiento de una persona que se puede corromper», ha dicho Torres en declaraciones a los medios.

Ha agregado que la corrupción « lamentablemente forma parte de la condición humana« y, por tanto, »no señalemos a las instituciones«, salvo que no tomen »decisiones inmediatas«, algo que a su juicio sí ha hecho el PSOE.

Para el presidente de Canarias « hay quienes pretenden dar lecciones al Partido Socialista«, pero éste no admite lecciones, sino que pide a los demás que hagan »exactamente lo mismo«: »cuando haya casos de corrupción que lo expulsen de su organización, como acaba de hacer y ha hecho siempre en el pasado« el PSOE.

« Nosotros no protegemos la corrupción, son otros los que tienen que dar explicaciones«, ha afirmado Ángel Víctor Torres, y ha advertido de que »quien pretenda judicializar la política se equivoca«.

El presidente ha adelantado que en el pleno del Parlamento que se dedicará de forma exclusiva al caso Mediador el próximo martes el Gobierno dará las explicaciones sobre su actuación en este caso e informará de lo que le ha requerido y ha entregado a la Justicia, con la que comprometió a la «máxima colaboración y transparencia» para que caiga sobre quien tenga que caer todo el peso de la ley.

Torres ha recordado que el Gobierno de Canarias quiso personarse en el caso, lo cual no ha sido posible al no haberse descubierto daño a las arcas públicas, pero ha subrayado que se ha personado el PSOE y que él de forma particular ha emprendido acciones legales en defensa de su honor después de que uno de los implicados le acusara de ser conocedor de la trama, aunque luego ha matizado sus acusaciones «y ahora dice que no».

«Es una investigación que lleva más de un año en manos del Juzgado y la Fiscalía, hay doce personas investigadas, ninguna de esas doce personas está en el Gobierno de Canarias, el Gobierno no tiene ningún responsable imputado en este caso», ha dicho Torres al ser preguntado por la posibilidad de que se asuman responsabilidades políticas.