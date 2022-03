Amós García: «Aún no parece razonable prescindir de la mascarilla en interiores» El presidente de la Asociación Española de Vacunología señala que esta medida no es prudente hasta que tengamos datos consolidados de «riesgo cero», ya que es en estos espacios donde «más contagios se producen»

El presidente de la Asociación Española de Vacunología, Amós García, considera que «aún no parece razonable» prescindir de las mascarillas en interiores hasta que no se alcance una incidencia de «riesgo bajo», es decir, 200 casos por 1.000 habitantes. «Estamos en un contexto de descenso de la incidencia acumulada que poco a poco se va consolidando», pero no se puede augurar «si será mañana o la próxima semana», aunque obviamente, es una de las decisiones que va a caracterizar el nuevo escenario en poco tiempo, apunta el experto.

Prescidir de la mascarilla en exteriores, en este contexto, de descenso de la incidencia fue una «decisión lógica» porque la posibilidad de contagiarse es «muy complicada», aunque es importante llevarla en caso de aglomeraciones, matiza. Sin embargo, es en interiores donde siguen «dándose los casos de contagios» por lo que hay que ser «prudentes».

García, en este sentido, cree que para prescindir del cubrebocas es imprescindible tener «riesgo consolidado, hasta que no se rompa la cadena de trasmisión del virus, es decir, hasta que no tengamos controlada la sexta ola»

Amós García, presidente de la Asociación Española de Vacunologia. / C7

Para el presidente de la Asociación Española de Vacunología, también jefe de Sección de Epidemiología y Prevención de la di rección General de Salud Pública del Servicio Canario de Salud (SCS), dejar de usar la mascarilla es espacios interiores, definitivamente, debe ir ligado a los resultados epidemiológicos.

Después de ómicron, el horizonte será otro y será «más razonable es pensar que si hay que vacunar en un futuro solo será a personas vulnerables como se hace con la gripe«, asevera el epidemiólogo..

Este domingo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, insitió en que el uso de mascarillas en interiores para prevenir contagios del coronavirus dejará de ser obligatorio «pronto, muy pronto».

La «respuesta tan formidable» que los ciudadanos han dado a la pandemia con una cifra de vacunados «extraordinariamente elevada» y la incidencia acumulada «más baja» de toda la Unión Europea, por lo que «cuando nos diga la ministra de Sanidad, Carolina Darias, vamos a quitar la obligatoriedad de las masacarillas», afirmó