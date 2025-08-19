Joaquín Amills: «Es alarmante el número de menores que está desapareciendo en Canarias» El presidente de SOSDesaparecidos tilda de «ridículo, inmaduro, antisocial, insolidario y de falta de empatía que el Centro Nacional de Desaparecidos no propicie la difusión de las alertas»

Joaquín Amills es el presidente de la Asociación SOSDesaparecidos. En 2008 su hijo salió a navegar y desapareció sin dejar rastro. Este caso le obligó a aprender a vivir con el dolor y trató de ayudar a las familias que, como él, habían perdido a un ser querido. Por ello, decide crear esta asociación con el objetivo de difundir casos de desapariciones y proporcionar ayuda y orientación a sus familiares. «Es alarmante el número de menores que está desapareciendo en Canarias, en las Islas hay un serio problema con este tema», afirma.

SOSDesaparecidos anunció recientemente que dejaría de compartir casos del Centro Nacional de Desaparecidos. «Es ridículo, inmaduro, antisocial, insolidario y de falta de empatía que el CNDES no propicie la difusión de una alerta de una persona desaparecida. Nosotros queremos que las alertas lleguen al mayor número de personas posible. Para ellos lo más importante es que se vea la etiqueta del Ministerio del Interior, porque es la única forma de justificar sus tres millones y medio de presupuesto que les da 'Papá Estado'. Si quieren ser una oficina de marketing pues adelante», afirma Amills.

«Llevamos más de tres años sufriendo el desprecio, el boicot y, hasta cierto punto, amenazas del Centro Nacional de Desaparecidos para dejar de difundir nuestras alertas y solo compartir las suyas. Algo que es absurdo. Nosotros, con nuestro formato, difundimos más de un 80% de alertas. No podemos dejar de ayudar a las familias porque ellos lo digan. Es como si nos temieran y nosotros solo queremos colaborar con las familias de los afectados», explica.

Afirman que han trasladado hasta 15 propuestas al CNDES, pero no han recibido respuesta alguna. «Les hemos tendido la mano muchas veces, pero el silencio es su respuesta. Nos tratan como si fuéramos adversarios y esto no es un negocio. Somos 60 voluntarios que esto nos cuesta dinero, y lo hacemos encantados porque es una buena labor. Nosotros sí que cumplimos con la protección de datos y la huella digital de los desaparecidos a la perfección», expresa.

Amills explica que llevan desde el 2018 diciendo al CNDES que hay que tratar de solucionar el tema de menores desparecidos que tanto está afectando a Canarias. «Más del 60% de alertas activas por desaparición son de menores, y son menores que están fugados. No se está poniendo remedio a esto, solo miran hacia otro lado. Ahora se fugan con 12 años. Se están quitando tutelas a muchas familias y el problema es que la mayoría de esos menores van a peor«, argumenta.

Otra de las propuestas trasladadas es que los policías locales tengan acceso a la información de forma inmediata cuando se produce una desaparición. «Canarias tiene una orografía muy difícil y cualquier ayuda es buena. La Policía Local es quien mejor conoce las calles y los pueblos», defiende.

«Nuestra alerta no es oficial a nivel de Estado, pero sí en cuanto a realidad. El CNDES no nos puede dar lecciones de nada»

También cree que hay que mejorar las ayudas económicas y legales de los afectados. «Cuando una persona desaparece sus familias deben seguir pagando todos sus gastos. Si el que desaparece es el padre, y sustento familiar, su mujer no es considerada viuda ni sus hijos huérfanos hasta pasados diez años. ¿Cómo se va a mantener esa pobre familia? Hay que cambiar las leyes«, afirma.

Otra de las propuestas que demanda es que se permita la geolocalización de los teléfonos sin orden judicial. «El tiempo es clave. En otros países colaboran con las asociaciones, aquí no. El talante del Ministerio del Interior brilla por ausencia. Nosotros no dependemos de la limosna que nos dé 'Papá Estado', y por eso somos libre de seguir haciendo nuestra labor y ayudar quien lo necesite», expresa.

«Hablar y presumir con orgullo de que ellos son la única alerta oficial es de una prepotencia y una soberbia descomunal. Nosotros para subir una alerta contamos con copia de la denuncia de los cuerpos de seguridad del Estado, fotografía de la persona y autorización para poder difundir. Nuestra alerta no es oficial a nivel de Estado, pero sí en cuanto a realidad. El CNDES no nos puede dar lecciones de nada«, defiende Amills.

El presidente afirma que no cree que estas discrepancias con el CNDES se solucionen pronto, pero sí seguirán ayudando a las familias que quieran contar con su ayuda. «Continuaremos difundiendo todos los casos que nos lleguen y ayudando a nivel de difusión, jurídico y psicológico. Si alguien no nos llama y su alerta solo está en el CNDES, nosotros no podremos difundirla. Pero si la ponen allí y también acuden a nosotros pues sí que lo haremos, y podemos multiplicar así por diez la difusión de esa alerta», defiende Joaquín Amills.

