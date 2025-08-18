SOSDesaparecidos deja de difundir imágenes de casos publicados por el Centro Nacional de Desaparecidos La decisión, tomada junto a la Plataforma Adonay, responde a una situación «insostenible por cuestiones legales y por la actitud del propio organismo»

La Asociación SOSDesaparecidos y la Plataforma Adonay han anunciado que dejarán de difundir las imágenes de casos de personas desaparecidas que publica el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES). La decisión, tomada de forma conjunta, responde a una situación «insostenible» provocada tanto por cuestiones legales como por la actitud del propio organismo.

Reconocen que se trata de una medida dolorosa. «Con una profunda tristeza, frustrados y maniatados, nos vemos obligados a tomar una meditada decisión conjunta de ambas entidades, que jamás pensamos que fuera necesaria; los acontecimientos ajenos a nuestra voluntad nos obligan a ello», explican.

La decisión se hace efectiva a partir de hoy, 18 de agosto 2025. Según denuncian ambas entidades, «la situación se ha convertido en un total desprecio a nuestras respectivas entidades, ignorando proyectos, consejos desde nuestra dilatada experiencia y presionando para que dejáramos de emitir nuestras alertas y solo diéramos difusión a las del CNDES. En pocas palabras, renunciar a más del 78% de difusión de alertas en favor de un escaso 22%», afirman.

SOSDesaparecidos precisa que no se trata de una cuestión de voluntad. «Nuestra misión sigue siendo la misma: difundir, ayudar y acompañar a las familias en uno de los momentos más difíciles de sus vidas», expresan.

Pero esta situación tiene un problema de origen legal. «Nos enfrentamos a una barrera legal insalvable que pone en riesgo nuestra propia existencia como entidad de ayuda. La reciente interpretación de la normativa de protección de datos, centrada en la 'huella digital' y el 'derecho al olvido', así como principalmente la falta de voluntad un tanto torticera por parte del CNDES en dar por nuestra parte mayor difusión a sus alertas nos coloca en una situación insostenible», argumentan.

Compartir esas alertas, advierten, «podría acarrear sanciones económicas que no podemos asumir», ya que una vez difundida una alerta «resulta prácticamente imposible su borrado total de la red», explican.

Aun así, insisten en que han intentado llegar a una solución. «Hemos intentado por todos los medios encontrar una solución colaboradora y de futuro con el CNDES; desafortunadamente por el momento no ha sido posible en detrimento de los familiares y las personas desaparecidas», afirman.

SOSDesaparecidos lamenta que algunas personas celebren esta situación y recuerda que «las alertas del CNDES que difundíamos lograban una difusión masiva, llegando a millones de personas en todo el mundo. En muchísimos casos, esta difusión era clave para la localización», manifiestan.

Por todo ello, lanzan un mensaje a las familias: «A los familiares que necesiten nuestra masiva difusión les aconsejamos se pongan en contacto lo más rápidamente posible con nuestras entidades, el tiempo nunca corre a favor», expresan.

Finalmente, aclaran que su voluntad de colaboración sigue intacta. «Dejamos constancia y reafirmamos que el CNDES y el Ministerio de Interior siguen teniendo nuestra mano tendida, desinteresada, altruista, con el fin de una colaboración justa, necesaria y sobre todo constructiva a favor de los familiares de personas desaparecidas y muy lejana a otros intereses partidistas y lucrativos ahora presentes» explican.

