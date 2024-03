África será «la economía de mayor crecimiento en las próximas décadas» debido a su demografía

«África será la economía de mayor crecimiento las próximas décadas y ya crece más que Asia». Esta es una de las conclusiones expuestas por el experto en Geopolítica y expresidente del Real Instituto Elcano, Emilio Lamo de Espinosa, en la conferencia 'El futuro de Europa en un mundo convulso'. El encuentro tuvo lugar este viernes en la sede de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, entidad organizadora del evento junto a Cajasiete.

El catedrático emérito en sociología por la Universidad Complutense de Madrid explicó que, debido a su demografía, el continente africano será el «protagonista de la segunda mitad del siglo». Esto se debe a que «ha ganado peso en la escena internacional», ya que es «clave en recursos energéticos y minerales críticos». Además, también destacó la incorporación de la Unión Africana al G20. Sin embargo, hizo hincapié en su carencia de «instituciones que aseguren un buen gobierno. Muchos Estados tienen serias dificultades para construir naciones».

A estas reflexiones llegó tras elaborar un recorrido por la historia en el que expresó en qué puntos de desarrollo ha estado Europa, hasta dónde ha llegado y qué futuro se dibuja ahora en el camino. En este caso, comentó que han sido varios los puntos de inflexión que han cambiado el rumbo del continente europeo. Así, subrayó que mientras que el mundo estuvo «europeizado» durante la era del imperialismo y del colonialismo, hubo un momento en el que el viejo continente «se suicidó» a raíz de las dos guerras civiles que se «proyectaron sobre todo el mundo». Aunque se vea como algo lejano, el especialista en Geopolítica recalcó que las consecuencias «continúan a día de hoy y son el presente».

Estos efectos no son otros que la descolonización (en la que aparecieron más de cien nuevos países) y la propia «colonización de Europa», donde entraron en juego «las dos potencias extraeuropeas: Estados Unidos y la URSS».

El experto razonó que desde 1945 «el destino de Europa no ha estado en manos europeas» y, bajo su punto de vista, cree que «así sigue». En este contexto, Lamo dirigió la mirada al crecimiento de países como China e India. Así, destacó que «oriente supera a occidente», y esto se debe a distintas causas como «el crecimiento asimétrico de la población mundial», que lideran en proporción los países «del tercer mundo».

Lamo habló de la transformación que están experimentando territorios con grandes índices de población y que, en los últimos tiempos, se han convertido en potencias económicas y políticas, y algunas también en potencias militares.

La UE, un «inmenso éxito»

Con respecto a la Unión Europea, Lamo sentenció que se trata de un «inmenso éxito», ya que «jamás en la historia tanta gente, y durante tantos años, ha gozado de tanta seguridad, de tanta prosperidad y de tanta libertad». No obstante, cree que la UE no es consciente de los «muchos problemas» a los que tiene que enfrentarse: «La ampliación y la gobernabilidad interna, el envejecimiento y las emigraciones no integradas o la seguridad de sus dos fronteras».

La conferencia contó con las intervenciones de la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias, Matilde Asián; el director general de Cajasiete, Manuel del Castillo; y el presidente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, Luis Padrón.

Asián destacó que «los tiempos convulsos de Europa han afectado a las islas más que proporcionalmente». Se refirió a los efectos que tuvo en la economía la pandemia de la covid, que frenó el principal «motor económico: el turismo». A esta cuestión añadió el fenómeno migratorio, para el que Canarias cuenta con «escasa capacidad de acogida». Opinó que dar solución a la crisis migratoria «no es solo un problema de las islas, también es de Europa».

Además, del Castillo, reforzó el compromiso que tiene la institución con aquellos proyectos que supongan un «desarrollo empresarial» en las islas, aspecto por el cual apoya a la Cámara de Comercio.

Por su parte, el presidente de la Cámara, Luis Padrón, realzó la importancia de que se celebren ponencias «relacionadas con el ámbito de la geopolítica». La institución tiene en marcha un ciclo de conferencias que se celebrará durante este año.