La Aemet señala Canarias por lo que llega este fin de semana a las islas El archipiélago será de las pocas comunidades con predicción de chubascos

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este jueves en las islas occidentales, intervalos nubosos en general con formación de nubosidad de evolución en el interior por la tarde, sin descartar lluvias débiles y ocasionales en medianías del norte a primeras horas y en zonas de interior por la tarde.

En las islas orientales, predominio de cielos nubosos con apertura de claros al final del día. Probables precipitaciones moderadas, que no se descarta que vengan acompañadas de chubascos ocasionales y tormentas en el entorno de las islas durante la primera mitad del día y horas centrales. Temperaturas con pocos cambios. Viento entre flojo y moderado del nordeste, siendo flojo de dirección variable en cumbres.

En cuanto al estado de la mar, el viento será del nordeste de fuerza 3 a 4 o 5, marejada y marejadilla, y variable de fuerza a 1 a 3 con mar rizada o marejadilla. Habrá mar de fondo del norte con olas de 1 a 2 metros.

Predicción fin de semana:

Para el viernes, se prevén cielos nubosos en el norte de las islas que tiende a poco nuboso durante el día. En el resto de zonas, poco nuboso con algún intervalo ocasional. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en ligero ascenso, moderado en medianías de las islas centrales y en zonas de interior de Fuerteventura.

El viento entre flojo y moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte por la tarde en extremos sureste y oeste de las islas montañosas y predominando las brisas en costas del suroeste de estas.

En la predicción del sábado destacan los intervalos nubosos en el norte de las islas y predominio del poco nuboso en el resto de zonas. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso de las mínimas, principalmente en zonas de interior. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en los extremos sureste y noroeste de las islas montañosas. Brisas en las costas suroeste.

Según ha comunicado la Aemet a través de su cuenta de X, las islas Canarias orientales serán de las pocas comunidades con predicción de chubascos para este jueves.

Predicción hasta el final de la semana:



➡️En general, ambiente estable y cálido, predominio de sol con temperaturas máximas más propias de septiembre.



➡️Sólo se esperan chubascos, el jueves en el litoral catalán e islas Canarias orientales y el sábado en el litoral cantábrico. pic.twitter.com/4MRiMl33ke — AEMET (@AEMET_Esp) October 1, 2025

La previsión por islas es la siguiente:

Lanzarote

Predominio de cielos nubosos con intervalos ocasionales durante las primeras y últimas horas. Probables precipitaciones moderadas que no se descarta que vengan acompañadas de chubascos ocasionales y tormentas en el entorno de la isla durante las horas centrales. Temperaturas con pocos cambios. Viento entre flojo y moderado del nordeste, girando a componente este durante las horas centrales.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Arrecife 21 y 26 grados.

Fuerteventura

Predominio de cielos nubosos que tiende a poco nuboso al final del día. Probables precipitaciones moderadas que no se descarta que vengan acompañadas de chubascos ocasionales y tormentas en el entorno de la isla durante la primera mitad del día y horas centrales. Temperaturas con pocos cambios. Viento entre flojo y moderado del nordeste, girando a componente este durante las horas centrales.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Puerto del Rosario 21 y 24 grados.

Gran Canaria

Predominio de intervalos nubosos que tiende a poco nuboso a últimas horas del día salvo en el norte. Baja probabilidad de precipitaciones débiles aisladas y ocasionales durante la primera mitad del día, que podrían ser localmente moderadas o acompañadas de algún chubasco. Tampoco se descarta tormentas en el entorno de la isla.

Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso en zonas de interior. Viento entre flojo y moderado del nordeste, girando a componente este durante las horas centrales y más intenso en vertientes sureste y noroeste. Brisas en el suroeste. En cumbres, viento flojo de dirección variable.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Las Palmas de Gran Canaria 21 y 26 grados.

Tenerife

Intervalos nubosos en general, con predominio de cielos nubosos en el norte a primeras y últimas horas y con formación de nubosidad de evolución en zonas de interior durante la tarde. No se descartan lluvias débiles y ocasionales en medianías del norte a primeras horas y en medianías del interior acompañadas de algún chubasco por la tarde.

Temperaturas con pocos cambios. Viento entre flojo y moderado del nordeste, más intenso en vertiente sureste y extremo noroeste, predominando las brisas en el suroeste. En cumbres centrales, viento flojo de dirección variable.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Santa Cruz de Tenerife 21 y 27 grados.

La Gomera

Nuboso en el norte. En el resto de zonas poco nuboso que tiende a intervalos por nubosidad de evolución durante la segunda mitad del día. No se descartan lluvias débiles y ocasionales en medianías del norte a primeras y últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Viento entre flojo y moderado del nordeste, más intenso en vertientes este y noroeste, predominando las brisas en costas suroeste. En cumbres, viento flojo de dirección variable.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

San Sebastián de la Gomera 22 y 26 grados.

La Palma

Intervalos nubosos, con predominio de cielos nubosos en el norte y este a primeras y últimas horas, donde no se descartan lluvias débiles y ocasionales, principalmente en medianías. Temperaturas en general con pocos cambios. Viento entre flojo y moderado del nordeste, más intenso en vertientes sureste y noroeste, predominando las brisas en el oeste. En altas cumbres, viento flojo variable.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Santa Cruz de la Palma 20 y 25 grados.

El Hierro

Intervalos nubosos en general con cielos nubosos en la vertiente norte durante las primeras y últimas horas del día, donde no se descartan lluvias débiles y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, más intenso en vertiente sureste y extremo noroeste, predominando las brisas en el suroeste. En cumbres, viento flojo de dirección variable.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Valverde 16 y 20 grados.