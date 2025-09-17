La Aemet da un respiro a Canarias mientras las islas continúan bajo un paraguas de tierra El polvo en suspensión y las altas temperaturas marcan la jornada de este miércoles, con aviso amarillo de la Aemet y alerta por incendios | Mientras el jueves seguirán la calima y el calor pero con máximas en descenso

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 17 de septiembre 2025, 00:32

El calor y la calima no dan tregua en Canarias desde este lunes hasta finales de semana. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avisa de que este miércoles el polvo en suspensión continúa cubriendo gran parte del archipiélago, sobre todo en medianías y cumbres del sur, aunque también podría llegar a zonas bajas y litorales en las islas.

Además se activa el aviso amarillo por calima y altas temperaturas que podrían llegar hasta los 37 ºC en Gran Canaria, en la jornada del miércoles. El Gobierno de Canarias ha declarado la alerta por riesgo de incendios forestales en Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro y Gran Canaria. Además, en todas las islas se mantienen prealertas por calor, calima, viento y fenómenos costeros.

Las temperaturas siguen en ascenso en muchas zonas del archipiélago: hasta 37 ºC en el interior de Gran Canaria, alrededor de 34ºC en otras islas montañosas y temperaturas mínimas sofocantes que en algunos puntos no bajarán de los 26 ºC. El viento moderado, pero con más protagonismo más en Lanzarote y Fuerteventura. Sin embargo, la calima aleja los vientos alisios y hará más sofocante el aire.

Este jueves el tiempo seguirá marcado por la calima y el calor. El polvo en suspensión se notará sobre todo en las medianías del sur, aunque también podría aparecer en zonas bajas y en la costa. Los termómetros volverán a subir hasta los 34 ºC en varias islas y en Gran Canaria podrían alcanzar los 36 ºC. Además, durante las horas centrales del día no se descarta algún chubasco aislado en Tenerife.

Este episodio llega tras un verano histórico: el sexto más cálido desde que hay registros y anomalías de hasta 6 grados por encima de lo habitual en algunos momentos, con picos que superaron los 43 ºC en La Aldea, Gran Canaria. Según la Aemet, el calor extremo ya no se limita a junio, julio y agosto, sino que se extiende hasta octubre, con un clima cada vez más caluroso y seco. En todas las islas ha sido un verano cálido o muy cálido, y en zonas del norte de Tenerife, El Hierro y Gran Canaria incluso extremadamente cálido. Las autoridades piden precaución, evitar encender fuego en el monte, no hacer actividades de riesgo y protegerse del calor durante las horas centrales del día.