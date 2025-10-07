Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este martes 7 de octubre de 2025
El tiempo en Canarias

La Aemet mantiene a Canarias con aviso amarillo hasta la llegada de un nuevo episodio de calima

La máxima en Las Palmas de Gran Canaria será de 25 grados. En Santa Cruz de Tenerife alcanzarán los 28 grados

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 7 de octubre 2025, 07:19

Comenta

Los cielos poco nubosos o despejados predominarán en Canarias este martes, cuando volverá a las islas la calima aunque las temperaturas apenas variarán, según la Agencia Estatal de Meteorología.

La máxima alcanzará los 28 grados en Santa Cruz de Tenerife, donde la mínima será de 21, y a 25 en Las Palmas de Gran Canaria, cuya mínima será de 22, de acuerdo a su pronóstico, que anuncia vientos mayoritariamente del nordeste moderados y con tendencia a arreciar hasta ser fuertes en rincones der todas las islas, e incluso con rachas locales ocasionalmente muy fuertes en las vertientes del sureste y los extremos del noroeste.

Igualmente se prevén vientos del nordeste en las aguas de Canarias, donde tendrán fuerza 4 a 5 que subirá a 6 por momentos, acompañados de marejada en ascenso a fuerte marejada y con mar de fondo del noroeste.

Las predicciones para el miércoles apuntan a calima ligera afectando a niveles altos, más significativa en la provincia oriental. Temperaturas en ligero ascenso en medianías y cumbres orientadas el sur y oeste, más acusado en los valores diurnos, y con pocos cambios en el resto de zonas.

El jueves también tendremos episodio de calima ligera en medianías y cumbres, más significativa en las islas centrales. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso.

La predicción del tiempo para el martes, por islas, es la siguiente:

Lanzarote

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte y de poco nubosos en el resto de zonas. Calima ligera en niveles altos. Temperaturas con pocos cambios. Alisio con intervalos de fuerte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Arrecife 22 - 26

Fuerteventura

Intervalos nubosos con predominio de los cielos poco nubosos. Calima ligera en niveles altos. Temperaturas con pocos cambios. Alisio con intervalos de fuerte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Puerto del Rosario 21 - 25

Gran Canaria

En el norte, nuboso con apertura de claros durante las horas centrales y con baja probabilidad de lluvias débiles y dispersas a primeras horas. En el resto de zonas, poco nuboso a despejado. Calima ligera en niveles altos. Temperaturas en ligero ascenso en general en el sur y el oeste y en ligero descenso en medianías orientadas al norte y este. Viento del noreste, siendo fuerte con rachas ocasionales muy fuertes en vertientes sureste y noroeste en especial durante la tarde y con predominio del régimen de brisas en el suroeste; en cumbres, viento en general flojo de componente este.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 22 - 25

Tenerife

En el norte, intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles y dispersas en especial en el noreste a primeras horas. En el resto, poco nuboso con intervalos en el oeste durante la mañana. Calima ligera en niveles altos por la tarde. Temperaturas en ligero ascenso en general en medianías del este y en ligero descenso en las orientadas al norte. Viento del noreste arreciando a fuerte con rachas ocasionales muy fuertes en vertiente sureste y extremo noroeste durante la tarde; en cumbres centrales, viento flojo de componente este.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de Tenerife 21 - 28

La Gomera

En el norte, nuboso con apertura de claros durante las horas centrales. En el resto de zonas, poco nuboso. Temperaturas en ligero ascenso en el sur y en ligero descenso en la vertiente norte, más acusado en cumbres. Viento del noreste arreciando a fuerte con rachas muy fuertes en vertientes sureste y noroeste durante la tarde; en cumbres, viento en general flojo de componente este.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

San Sebastián de La Gomera 22 - 27

La Palma

Intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos en el norte y este, donde no se descartan lluvia débiles y ocasionales a primeras y últimas horas, y de poco nubosos en el oeste. Temperaturas en ligero ascenso en el oeste y en ligero descenso en medianías del este. Viento del noreste arreciando durante la tarde a fuerte con rachas ocasionales muy fuertes en el sureste, la vertiente noroeste y en la zona de El Paso; en cumbres, vientoen general flojo de componente este.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de La Palma 21 - 26

El Hierro

En el norte, predominio de cielos nubosos con apertura de claros durante las horas centrales. En el resto de zonas, poco nuboso. Temperaturas en ligero ascenso en el sur y en descenso en medianías del norte. Viento del noreste arreciando a fuerte con rachas ocasionales muy fuertes en vertiente sureste y extremo noroeste durante la tarde; en cumbres, viento flojo de componente este.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Valverde 16 - 19

