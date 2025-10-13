La Aemet lanza una advertencia a Canarias: esta semana toca sacar el paraguas Las rachas de viento podrían ser localmente muy fuertes en medianías y cumbres

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 13 de octubre 2025, 06:00 Comenta Compartir

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) indica que este martes podrían producirse lluvias débiles, aisladas y ocasionales en las islas de mayor relieve, donde se espera formación de nubosidad de evolución diurna. Predominarán los intervalos de nubosidad alta y baja, mientras que las temperaturas se mantendrán con pocos cambios. Los vientos serán flojos, del nordeste en la provincia oriental y del este en la occidental, acoplados al régimen de brisas, mientras que en las cumbres, especialmente en Gran Canaria, soplará viento moderado del suroeste.

Para el miércoles, se esperan precipitaciones débiles y dispersas, con cielos que alternarán entre nubosidad baja nocturna y nubes de evolución diurna durante el día, acompañadas de abundante nubosidad alta. A partir del anochecer, el aumento de la inestabilidad en las islas más occidentales podría dar lugar a lluvias de carácter débil a moderado. Las temperaturas subirán ligeramente, y el régimen de brisas se mantendrá, con vientos flojos de componente norte en la provincia oriental y oeste en la occidental.

Con un grado elevado de incertidumbre, la Aemet prevé para el jueves precipitaciones moderadas en la provincia occidental, incluso en forma de chubascos tormentosos y lluvias persistentes en vertientes sur y oeste. En la provincia oriental, las lluvias serán débiles y dispersas, concentrándose sobre todo en la segunda mitad de la jornada. Las temperaturas apenas cambiarán y el viento, de componente oeste, aumentará en medianías y cumbres, con rachas que podrían ser localmente muy fuertes.

⛈️ El lunes aumentará la inestabilidad en el centro e interior oriental peninsular y continuará en el área mediterránea: chubascos localmente fuertes en estas zonas.



➡️ A lo largo de la semana seguirá la probabilidad de chubascos en puntos del Mediterráneo peninsular y Baleares. pic.twitter.com/ex4YwCOs7O — AEMET (@AEMET_Esp) October 12, 2025

Predicción por islas para este lunes

Lanzarote

Intervalos nubosos, siendo más compactos en horas nocturnas en el norte. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo a moderado del nordeste acoplado con el régimen de brisas.

Arrecife: 20º-27º

Fuerteventura

Intervalos nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo a moderado del nordeste acoplado con el régimen de brisas.

Puerto del Rosario: 20º-26º

Gran Canaria

En el norte, predominio de los intervalos nubosos. En el sur, cielos poco nubosos con nubosidad de evolución diurna y sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo a moderado del nordeste acoplado con el régimen de brisas. En cumbres, viento flojo con dirección variable.

Las Palmas de Gran Canaria: 22º-25º

Tenerife

Predominio de los intervalos nubosos, con las altas cumbres despejadas y formación de nubosidad de evolución diurna cuando no se descartan precipitaciones débiles, aisladas y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo a moderado del nordeste acoplado con el régimen de brisas. En cumbres, viento flojo predominando la componente sur.

Santa Cruz de Tenerife: 22º-26º

La Gomera

Predominio de los intervalos nubosos y formación de nubosidad de evolución diurna cuando no se descartan precipitaciones débiles, aisladas y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo a moderado del nordeste, rolando al este y acoplado con el régimen de brisas. En cumbres, viento flojo con dirección variable.

San Sebastián de la Gomera: 22º-26º

La Palma

Predominio de los intervalos nubosos, con las altas cumbres despejadas y formación de nubosidad de evolución diurna cuando no se descartan precipitaciones débiles, aisladas y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo a moderado de nordeste, rolando al este y acoplado con el régimen de brisas. En cumbres, viento flojo predominando la componente sur.

Santa Cruz de la Palma: 21º-25º

El Hierro

Predominio de los intervalos nubosos y formación de nubosidad de evolución diurna cuando no se descartan precipitaciones débiles aisladas y ocasionales. Viento flojo a moderado del nordeste, rolando al este y acoplado con el régimen de brisas. En cumbres, viento flojo con dirección variable.

Valverde: 16º-17º