La Aemet da carpetazo al calor en Canarias y un meteorólogo sentencia el episodio: «Muy, muy raro...» Se prevé un inicio de jornada con intervalo de nubes y con temperaturas sin apenas cambios o con solo algún ligero descenso

Los cielos de Canarias amanecerán nubosos o con intervalos de nubes mayoritariamente este martes, aunque tenderán a aclararse con el paso de las horas y quedar incluso despejados en muchas áreas salvo en las zonas del norte. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia una jornada con temperaturas sin apenas cambios o con solo algún ligero descenso.

«Muy raro muy raro...», así define JJ González Alemán, doctor en física y meteorólogo superior del Estado, en su cuenta de X el episodio de temperaturas extremas que Canarias deja atrás. Lo define como una situación extraña por la época, por la duración, y porque ha afectado principalmente a zonas bajas-costeras. «Se han batido récords para la época, como los 39.9ºC en el Aeropuerto de Gran Canaria, una serie que empieza en 1951», añadió.

Canarias deja atrás por fin un episodio de temperaturas extremas, bastante raro por la época, por la duración, y porque ha afectado principalmente a zonas bajas-costeras.



La Aemet prevé una máxima de 26 grados en Las Palmas de Gran Canaria y 27 grados en Santa Cruz de Tenerife, y una mínima de 22 grados en las dos capitales del archipiélago. Respecto al viento, apuntan que será del nordeste, en general moderado y con probables rachas fuertes locales al sureste, oeste y noroeste de varias islas.

También se esperan vientos del nordeste en las aguas de Canarias, donde tendrán fuerza 4 a 5 aunque con posibilidad de bajar a 3 o subir hasta 6 en algunos puntos, acompañados de marejada o fuerte marejada y mar de fondo del norte de 1 a 2 metros.

El tiempo por islas:

Lanzarote

Nuboso en el norte que tiende a intervalos durante el día. En el resto de zonas, inicialmente intervalos nubosos que tienden a poco nuboso a partir del mediodía. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento flojo o moderado del nordeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Arrecife 21 y 28 grados.

Fuerteventura

Nuboso en la mitad norte, que tiende a poco nuboso por el día. En el resto de zonas, poco nuboso. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento flojo o moderado del nordeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Puerto del Rosario 21 y 27 grados.

Gran Canaria

Nuboso en el norte donde no se descartan precipitaciones débiles durante la madrugada y primeras horas del día, principalmente en medianías. En las horas centrales se espera apertura de grandes claros. En el resto de zonas, poco nuboso con intervalos ocasionales, pudiéndose formar nubes de evolución en horas de la tarde en el interior y en la vertiente sur donde la probabilidad de precipitaciones aisladas es baja. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso, más acusado en las máximas. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en extremos sureste y oeste. Brisas en costas del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Las Palmas de Gran Canaria 22 y 26 grados.

Tenerife

Nuboso en el norte con apertura de claros durante las horas centrales donde no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales, más probables en medianías. En el resto de zonas poco nuboso, a excepción de las vertientes sur y oeste donde se esperan intervalos y baja probabilidad de alguna lluvia aislada asociada a nubes de evolución en horas de la tarde. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso, más acusado en las máximas. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en extremos sureste y oeste. Brisas en costas del oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Santa Cruz de Tenerife 22 y 27 grados.

La Gomera

Nuboso en el norte con apertura de claros durante las horas entrales, en el resto de zonas poco nuboso con intervalos ocasionales. No se descartan precipitaciones débiles y ocasionales en medianías del norte durante las horas nocturnas. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste. Brisas en costas del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

San Sebastián de La Gomera 22 y 27 grados.

La Palma

Intervalos nubosos que tienden a nuboso por el día en general, donde son probables las precipitaciones débiles ocasionales, en el nordeste durante la madrugada y a primeras horas, y en el resto durante el día. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en extremos sureste y noroeste. Brisas en costas del oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Santa Cruz de La Palma 18 y 23 grados.

El Hierro

Intervalos nubosos que tienden a nuboso por el día en general, con baja probabilidad de precipitaciones débiles, ocasionales y aisladas. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento moderado del nordeste. Brisas en costas del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Valverde 16 y 21 grados.