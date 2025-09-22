El calor afloja en Canarias tras una semana infernal

La previsión de la Aemet para este lunes es que la calima desaparezca y baje el termómetro, pero con zonas que pueden alcanzar los 30 grados | Este domingo Tasarte llegó a los 34,3 grados, la cuarta temperatura más alta de España

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias bajó este domingo la situación de alerta a prealerta por altas temperaturas en todo el archipiélago, después de que las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) señalaran que este domingo fue la última jornada de temperaturas «anormalmente altas» del episodio de calor de la pasada semana.

De hecho, después de marcar los mayores registros de España durante varios días, ayer la temperatura más alta de Canarias se situó en el cuarto puesto del ranking nacional: fue Tasarte, en La Aldea, con 34,3 grados a las cuatro y media de la tarde, según los datos registrados en las estaciones de la Aemet.

Además, la isla de Gran Canaria concentró ayer las temperaturas más altas del archipiélago: además de las del pueblo aldeano, se registraron 32 grados en El Matorral (San Bartolome Tirajana); 31,9 en Agüimes; 31,6 en Lomo Pedro Alfonso, también en San Bartolome Tirajana; y 31,1 en el Centro Insular de Turismo de Maspalomas.

La madrugada del domingo también marcó temperaturas anómalamente altas que impidieron conciliar el sueño a miles de personas en el archipiélago, según los datos publicados por la Aemet. Y es que durante la noche Canarias volvió a alcanzar las temperaturas nocturnas más altas de España con máximas de hasta 30 grados entre las doce y la una de la madrugada en San Sebastián de la Gomera, Santa Cruz de Tenerife, Tasarte, Agüimes y Agaete.

Lo que sí se disipó más este domingo fue la calima que cubrió el archipiélago en los últimos días de la semana.

Para este lunes el termómetro bajará, según la previsión de la Aemet, que no tiene activado ningún aviso en las islas. Las temperaturas, especialmente las máximas, tenderán a descender en Canarias aunque en algunas zonas podrían alcanzarse los 30 grados. Además, la calima seguirá desapareciendo dando paso a cielos nubosos o con intervalos de nubes en diversas áreas del archipiélago, si bien al sur estarán prácticamente despejados durante toda la jornada, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología que recoge Efe.

En las capitales canarias las máximas se situarán en los 28 grados de Santa Cruz de Tenerife y los 26 en Las Palmas de Gran Canaria.