La tecnología española que rebaja el precio del hidrógeno verde a un euro el kilo

El hidrógeno posee tres veces más energía que la gasolina pero requiere de procesos para ser aislado de otros elementos, hasta ahora la tecnología más usada es la electrólisis donde los electrolizadores descomponen el agua en hidrógeno y oxígeno y para ello es necesario mucha electricidad que tiene que ser renovable para añadir el adjetivo verde al hidrógeno generado. «Se habla mucho de ella porque es la que más avance comercial tiene», explica Marco Antonio Carrascosa, CEO de HySun. Sin embargo la solución propuesta por los ingenieros de esta compañía española pasa por la foto-termo-catálisis.

«Nosotros hemos conseguido una reacción química en un catalizador», explica Carrascosa. Esta solución «nos ha permitido bajar el coste de producción del hidrógeno». Según los cálculos de HySun, el precio por kilo «es de un euro, mientras que la electrólisis lo eleva hasta los 5 euros por el uso de la electricidad», explica Carrascosa. Según la Agencia Internacional de la Energía, 1 kilogramo de hidrógeno verde, que contiene unos 33,3 kWh, cuesta entre 3,50 y 5 euros, lo que supone entre 0,10 euros/kWh y 0,15 euros/kWh.

La receta de esta joint venture compuesta por Tewer y Nanogap está «en no usar la electricidad, porque su precio es volátil», asegura Carrascosa. Los ingredientes son paneles solares, un catalizador y agua no muy purificada. «Lo realmente disruptor es el catalizador que hemos conseguido porque es una mezcla de un semiconductor con unas moléculas metálicas que hacen que funcione mejor», detalla el directivo de la compañía española.

Ampliar Esquema de la tecnología de HySun. HySun

Los otros dos componentes son ya conocidos en la producción del hidrógeno, pero su uso también difiere de las técnicas realizadas hasta la fecha. «Los paneles no los usamos para generar energía, sino calor», explica Carrascosa. A través de una serie de espejos, los ingenieros de HySun hacen uso de la concentración solar para calentar el catalizador y eliminar todo el oxígeno dentro de este dispositivo. A continuación, añaden el agua en forma de vapor, también calentada por esos cristales, para que el catalizador absorba el oxígeno y quedarse solo con las moléculas de hidrógeno. «No usas mucha energía y consigues todo el hidrógeno que contiene ese agua», advierte.

Materia prima reutilizable

Además, señalan que este nuevo tipo de hidrógeno es limpio, eficiente y ecológico. Se obtiene utilizando una séptima parte de la superficie de terreno y no requiere de conexión a la red. «Consumimos menos agua que en el proceso de electrólisis y si queda con hidrógeno se condensa y se vuelve a usar», responde Carrascosa. Además, «al no usar agua con mucha pureza podemos usar aquella que no sea muy potable», explica.

Este nuevo tipo de hidrógeno limpio, eficiente y ecológico no necesita conexión a la red eléctrica, sino que aplica el sol directamente como fuente renovable, lo que le permite alcanzar una eficiencia de conversión de la energía solar en hidrógeno del 40%, frente al 10% de otras tecnologías, y competir directamente con el precio del mercado del hidrógeno gris, que es el que se produce a partir de combustibles fósiles con altas emisiones de dióxido de carbono.

Sin embargo, de momento, está en una fase de desarrollo. «Este año haremos una demostración pequeña en el CIEMAT y en unos tres años, aproximadamente, queremos tener una planta piloto», señala Carrascosa. La hoja de ruta de HySun tiene prevista la instalación de hasta 35 plantas de este tipo que producirán más de 100.000 toneladas al año de hidrógeno renovable donde estiman una facturación de más de 130 millones de euros para finales de esta década.