Real Betis: «El fútbol es un gran altavoz para difundir la sostenibilidad»

El verde es una de las señas de identidad del Real Betis Balompié. Un color que junto con el blanco forman la camiseta de este equipo andaluz. Todo al verde que no solo se queda en la elástica, sino que es una filosofía de club. El equipo presidido por Ángel Haro trata de ganar por goleada el campeonato de la sostenibilidad. En la actualidad es uno de los pocos conjuntos españoles que pone lo deja todo dentro y fuera del campo en esta materia. «Aunque cada vez más se habla de ellos en foros futbolísticos», responde Rafael Muela, presidente de la Fundación Real Betis Balompié. Esta línea también la están siguiendo otros clubes grandes de España y Europa, como Athletic de Bilbao, Juventus, Manchester City o Tottenham. Este equipo andaluz ha ido un paso más allá con su plataforma Forever Green que trata de impulsar los ecos en la lucha por salvar el planeta. «Quedan muchos retos por delante, pero -asegura Muela- el reto es ilusionante.

¿Cómo decide un club de fútbol apostar por la sostenibilidad?

-Esta idea surge tras tener a Green Earth como patrocinador principal. Ellos se dedican a proyectos de compensación de huella de carbono en Costa Rica y gracias a su mediación entramos en contacto con Naciones Unidas y el programa Climate Neutral. Con esta aproximación nos dimos cuenta de la importancia que tiene la sostenibilidad y el papel que jugamos y podemos desempeñar en la sociedad. Identificamos la oportunidad de posicionarnos en el marco de la responsabilidad social del club, éramos conscientes, a nivel interno que, cada vez más, las entidades y las empresas se vinculan con valores y, a lo mejor, vía el formato de visibilidad y patrocinio pues queda algo más obsoleto, se empezó a trabajar esa línea y se identificó que era absolutamente alineable con los valores de responsabilidad y a nivel de implicación con la comunidad tiene el club.

-¿Cuándo fue?

-En 2019 fue cuando conocimos el proyecto Climate Neutral y desde entonces estamos trabajando con ellos en este sentido.

-¿Cómo trasladan esa filosofía sostenible al beticismo y a su afición?

-Y más allá. El fútbol tiene un punto a favor que no tienen otros sectores o entidades. Nosotros tocamos el corazón y tenemos un gran altavoz para llegar a más gente. Queremos ser un referente en este sentido, pero tenemos muy claro que no podemos decirle al mundo que cambie si no lo hacemos nosotros. Es imprescindible mejorar nuestro impacto climático en nuestras operaciones. Nuestro trabajo se divide en cinco áreas de trabajo: reciclaje, movilidad sostenible, club, cambio climático y naturaleza. Para todo esto buscamos son alianzas que consigan que el mensaje resuene en los últimos lugares del mundo, que es uno de los fines principales. Esto se materializa en Forever Green.

-Llevan desde 2019 con esta mentalidad, eso son cuatro temporadas futbolísticas; ¿cómo ha cambiado el sentimiento o la percepción en patrocinadores y aficionados?

-Genera más engagement y se produce un mayor sentimiento en nuestra afición y también los patrocinadores. Incluso nuestros propios jugadores, que, obviamente, son nuestros grandes referentes. Todos entienden que el club en el que están tiene unos valores y este es uno de ellos. Tenemos algunos que son muy conocidos por su compromiso con la sociedad como Borja Iglesias o Héctor Bellerín, ellos y el resto transmiten estos valores que, además, les hace sentirse orgullosos de dónde están y se genera una mayor vinculación con el club en el que trabajan.

-Ustedes son los abanderados en materia de sostenibilidad. ¿Ha aumentado la concienciación por este tema en LaLiga EA Sports?

-Absolutamente. Los equipos cada vez son más conscientes de esta problemática y, sobre todo, de la responsabilidad que tenemos como entidades absolutamente referentes en nuestros territorios. La propia Liga está tremendamente concienciada con esta línea de trabajo y nos ayuda a extender el mensaje. Está calando y cada vez más gente se da cuenta de que esto es una necesidad y una emergencia para el planeta, pero también puede ser visto como una oportunidad. Hay que ponerse en marcha y los responsables deben saber que la sostenibilidad medioambiental puede ir perfectamente en paralelo y de la mano de la sostenibilidad financiera.

-La amplia mayoría de responsables de sostenibilidad de las grandes empresas del Ibex y también internacionales señalan que los inversores y financiadores ponen el foco en la sostenibilidad y el dinero 'verde'. ¿Pasa también en el fútbol

-LaLiga sí que nos dice que la tendencia es absolutamente a que a que empresas, financiadores y entidades financiadores cada vez van a mirar más en detalle indicadores de impacto medioambiental y también de de impacto en la comunidad, de impacto social. Tenemos esas alertas, conocemos también esas oportunidades y por ello estamos trabajando en este aspecto. El año pasado publicamos nuestro informe de Estados de Información no financiera como anexo a las cuentas anuales. Además, también fue aprobado en junta de accionistas. Los patrocinadores ya no solo se van a fijar en el tema económico, sino también buscan asociarse o colaborar con una marca comprometida con el medioambiente. Pero hay que recordar que el mundo del fútbol tiene sus particularidades.

-¿Cuál es la actividad más difícil de descarbonizar?

-Tenemos muchos frentes, pero el más complejo de resolver es el que tiene que ver con la movilidad tanto del equipo por compromisos deportivos como de la propia afición. Cada año que vamos a competiciones Uefa, y afortunadamente cada vez con más frecuencia, el impacto de nuestra huella de carbono aumenta y ahí es donde tenemos que trabajar. Tenemos un compromiso y un acuerdo muy potente con Renfe que hace que tengamos al tren, cuando se puede, como opción preferencial que es mucho menos contaminante. Siempre no se puede y, desgraciadamente, todavía no se ha conseguido técnicamente que los vuelos sean menos contaminantes, aunque tenemos la ilusión de que sea lo antes posible. Luego se tiene que abordar la movilidad de nuestros aficionados y aquí sí que tenemos más posibilidades y estamos dando pasos para conseguir impactos en ese sentido.