El psicólogo entra en nómina en el trabajo

«Empecé a no dormir por las noches», explica Carlota (no es su nombre real). «Trabajaba de 8 a 20:00 y por la noche mi cabeza no podía parar», añade. A Irene (tampoco se llama así para preservar su identidad), por su parte, ir a trabajar «era un suplicio». «Me dolían partes de mi cuerpo que jamás antes me habían molestado», señala. «Me salió un bulto, me daban pinchazos en el estómago y en la boca…». Ambas no fueron al médico de forma inmediata. El diagnóstico era estrés y es lo mismo que sufren casi cuatro de cada 10 trabajadores españoles.

Cuando una persona sufre estrés, su cuerpo crea una hormona, que ingresa en el flujo sanguíneo. Por breves períodos, el cortisol puede ayudar a regular muchas de las funciones naturales del cuerpo, incluso el sueño, el peso, la presión arterial y el nivel de azúcar en la sangre. Sin embargo, cuando tienes estrés a largo plazo, los niveles de cortisol permanecen elevados y esto puede generar inflamación y un recuento más bajo de glóbulos blancos, dos problemas que pueden debilitar el sistema inmunológico. «Tardé mucho tiempo en prestarle atención», comenta Irene. Ella, un año después de los primeros síntomas, fue al médico y acabó con una baja médica. «El cuidado de la salud mental en el trabajo disminuye las bajas laborales en un 66%», aseguró hace unos días el director general de la Fundación Salud y Personas, Joan Piñol. La depresión afecta a más de 300 millones de personas y es la principal causa mundial de discapacidad para ejercer las funciones laborales y se suelen extender durante un largo periodo de tiempo. Según datos del ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a los que ha tenido acceso este periódico, en lo que va de año se han tramitado un total de 466.078 bajas laborales relacionadas con la salud mental. Según datos de UGT, menos de un 30% de las empresas han adoptado protocolos de actuación para prevenirlo. «Al contarlo en mi trabajo me dijeron que me tomaba las cosas muy a pecho y tenía que aprender a relativizar», destaca Irene. Sin embargo,«cada vez más, estas están tomando conciencia de tener una responsabilidad social para con ellos mismos y para con sus trabajadores», contrapone el Nel Anxelu, presidente de la Confederación Salud Mental de España. 466.078 bajas laborales relacionadas con la salud mental en lo que va de 2023 Interés que es más habitual en las grandes compañías donde el psicólogo es un trabajador más de la plantilla. «La amplia mayoría ahora están adheridas a programas de atención 24 horas, los siete días de la semana», comenta Eva María Rodríguez, subdirectora de Prevención y Asistencia Psicológica de Mapfre. Por ejemplo, los empleados de BBVA pueden llamar por teléfono o concertar una cita por videoconferencia «de forma totalmente anónima y el índice de satisfacción supera el 90%», destaca Araceli Morato, responsable de Salud y Bienestar Laboral en BBVA. «Esto es un beneficio para la salud mental y emocional de la plantilla y que ayuda a la empresa en cuestión en términos de productividad», explica Anxelu. Otras compañías han llevado al psicólogo a la oficina. «Es accesible tanto para empleados con seguro médico privado como para familiares y no asegurados», apunta Pablo Marina, responsable de Salud y Bienestar del Banco Santander. «Por motivos de privacidad, lo hemos contratado con una empresa externa», añade. Sin embargo, los responsables de Mapfre los tienen en plantilla. «Tenemos una unidad de psicología en recursos humanos», destaca Eva María Rodríguez, subdirectora de Prevención y Asistencia Psicológica de Mapfre. Trabajar la prevención Para reducir el impacto de los trastornos mentales y cuidar a los trabajadores, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda fortalecer las competencias de los trabajadores para reconocer los problemas relacionados para que se tomen medidas al respecto. «Durante el año desarrollamos diferentes actividades de formación y concienciación abiertas a todos nuestros empleados», explica el responsable de Salud y Bienestar del Banco Santander. «Realizamos talleres de gestión del estrés o programas de entrenamiento en mindfulness», comentan fuentes de Enagás. «Es esencial trabajar con los empleados estos aspectos. Mucha gente ahora está infeliz en el trabajo por los bajos salarios y por la carga laboral». apunta Anxelu. «La salud mental se debe contemplar en los convenios y eso no pasa actualmente salvo honrosas excepciones» Nel Anxelu Presidente de la Confederación Salud Mental de España De hecho, el cómo se trabaja y se cuida la salud mental es uno de los aspectos más valorados por los trabajadores para elegir una u otra empresa para trabajar, según un reciente informe de Randstad. «Los trabajadores cada vez son más sensibles a este tema y sus demandas son mayores», señala la subdirectora de Prevención y Asistencia Psicológica de Mapfre. «Es muy importante la comunicación constante con ellos para conocer sus preocupaciones», destaca Morato. Aunque los problemas de salud mental puedan parecer más difíciles de detectar y de demostrar que los meramente físicos. «La atención a esta problemática debe estar contemplada en los reconocimientos médicos anuales y no solo con la analítica preceptiva, también tiene que haber una entrevista que permita calibrar si el empleado está bien o no», asegura el presidente de la Confederación Salud Mental de España. «Gracias a ello, hemos podido diseñar un ambicioso programa a través del cual distintos expertos enseñan a nuestros profesionales a entrenar las principales habilidades para realizar una buena gestión de las emociones y fortalecer su salud mental», responden fuentes de Mahou-San Miguel. No obstante, «tienen que ser científicamente validados», detalla Miguel Rodríguez, director de prevención de Henkel Ibérica. «No vale lanzar preguntas sin sentido», aclara. Salud mental en el convenio Las empresas parecen que empiezan a ser conscientes de la importancia de apostar por la salud mental, tanto desde el ámbito privado como desde las instituciones públicas. Aunque, esta debería tener una mayor proyección. Según un informe de Adecco, el 75% de las empresas consultadas expresa que las cuestiones relacionadas con la salud mental de los trabajadores deberían tener un mayor tratamiento en los convenios colectivos. «Efectivamente se debe contemplar en los convenios y eso no pasa actualmente salvo honrosas excepciones», denuncia el presidente de la Confederación Salud Mental de España. «La patronal y los sindicatos ya lo saben y espero que contemplen esta necesidad cuanto antes», sentencia.