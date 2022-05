La revolución de las feas

Redondas y brillantes, lisas y verdes, de un rojo brillante. Así son los lineales de la sección de frutería de los grandes supermercados en España. Naranjas perfectas, tomates con un acabado de 10 o lechugas que brillan con luz propia. El canon de belleza no es algo que se aplica al ser humano, sino también a la alimentación. «Es lo que yo llamo comer por los ojos», define Noelia Álvarez, directiva de Frutas Olivar y Valgren y miembro del comité de Asomafrut, la Asociación de Empresarios Mayoristas del Mercado Central de Frutas de Madrid.

Estos estándares estéticos, que «nada tienen que ver con la calidad del producto», revela Álvarez, son los responsables de una parte importante de la factura del desperdicio alimentario. «He visto palets y palets llenos de fruta con imperfecciones», denuncia Oriol Aldomà, cofundador de Talkual, una iniciativa que vende este tipo fruta y verduras.

Según datos del sector, casi la mitad de la fruta que se descarta es por su aspecto. «Se necesita un compromiso de todos, no es producto en mal estado», advierte la directiva de Frutas Olivar y Valgren.

El pasado mes de octubre, el Consejo de Ministros puso en marcha una ley para luchar contra el desperdicio alimentario. Solo en los hogares españoles se tiran anualmente a la basura 1.364 millones de kilos/litros de alimentos, una media de 31 kilos/litros por persona en 2020.

Las razones para tirar la comida son muy diversas, pero la principal razón del desperdicio de frutas y verduras es que «están demasiado maduras o han empezado a enmohecer». Sin embargo, casi el 10% asegura que se deshace de ella por «fea o imperfecta», destaca el informe de Too Good To Go, una aplicación que lucha contra el desperdicio de alimentos. «Se ha reducido un poco este pensamiento», responde Aldomà. Menos optimista es Álvarez, «persisten estos estándares estéticos en el consumidor final».

Un rechazo que tiene su reflejo en la gran distribución. «Son muy exigentes, porque a sus clientes (los consumidores) no les gusta la fruta con imperfecciones», revela la directiva de Frutas Oliver y Valgren que cada día en Mercamadrid vive esta situación. Esta afirmación se refleja en las estadísticas, el 30% de los encuestados por Too Good To Go señala que no compra frutas o verduras no normativas.

Unos defectos estéticos «propios del campo, narra Álvarez. «No hacemos tornillos y la fruta no crece en moldes», explica. «A veces nos olvidamos que esto es la naturaleza», recuerda. Así se explica que una naranja pueda tener una protuberancia o una zanahoria tenga 'dos piernas'. «Esto no quiere decir que estén malas, pueden, incluso, ser más saludables», añade.

A ellos hay que sumarle los daños mecánicos, «pequeños golpes que damos a la fruta cuando la recogemos», explica Álvarez. «Pero, eso se quita un poquito con el cuchillo y listo. Esto explicamos a los colegios cuando vienen a Mercamadrid», apostilla. Golpes o ceniza de un volcán.

El pasado mes de noviembre, tras la erupción del Cumbre Vieja en La Palma, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publicó una exención temporal de determinados requisitos de la norma de comercialización de los plátanos de la isla canaria dañados por la ceniza. «Aunque estéticamente estén dañados, son un producto sano, comestible y apto para su consumo», recogía el Boletín Oficial del Estado (BOE). «Nuestros plátanos cuentan en muchas ocasiones con un aspecto heterogéneo, pero esto no les resta sabor y calidad», señala Sergio Cáceres, gerente y director de Marketing de Plátano de Canarias. «Es necesario concienciar a la población», repite la miembro del comité de Asomafrut.

Las tiendas de 400 metros de superficie o más tienen que fomentar la venta de productos considerados «feos, imperfectos o poco estéticos»

Además, en el marco de la nueva normativa promulgada por el ministerio dirigido por Luis Planas, las tiendas de 400 metros de superficie o más tienen que fomentar la venta de productos considerados «feos, imperfectos o poco estéticos» y que estén en condiciones óptimas de consumo.

Todas son iguales

A pesar del rechazo de tres de cada diez consumidores, los 'feos' o 'imperfectos' también tienen su mercado. «La gente es cada vez más consciente», comenta el fundador de Talkual. Sin embargo, el rechazo es aún importante, incluso, entre los propios agricultores. «Al principio no sabían de qué les hablábamos y nos mandaban fruta enmohecida», asegura.

Tras una labor de convicción y educación entre los agricultores de la comarca del Urgell (Cataluña), su proyecto echó a andar. «Nosotros solo pedimos que el producto sea fresco, bueno y de calidad», detalla. «El color y el tamaño nos da igual», añade Aldomà.

Casi tres años de aventura que les ha llevado ya por toda la Península Ibérica. «Nuestra filosofía es ofrecer fruta y verdura de proximidad, nada de importarlas de otros países», comenta.

Un viaje que llega en cajas de frutas y verduras 'diferentes', pero «es fruta». «Hay que poner más énfasis en el interior que en el exterior y no solo en la fruta y la verdura, sino en la vida en general», explica.