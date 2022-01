Más de la mitad de los residuos españoles no se reciclan ODS 12 | Producción y consumo responsable España quintuplica el límite europeo de basura en los vertederos fijado para 2035

El pasado 2019, los españoles generaron 476 kilos de residuos por persona, una cifra sensiblemente inferior a la media de los 27 socios de la Unión Europea y lejos de los datos registrados en países vecinos como Francia con 546 kg/per cápita, según datos del Informe Cotec sobre economía circular. Sin embargo, España se muestra como uno de los alumnos más rezagados a la hora de cumplir con las obligaciones comunitarias en reutilización y reciclaje de residuos.

La hoja de ruta europea hacia una economía circular es clara, pero «estamos lejos de conseguirlo», señala Cristina Garmendia, presidenta de la Fundación Cotec. Las conclusiones de la organización son claras «queda mucho por hacer», señalan en la presentación, aunque «es una oportunidad», añaden.

El pasado 2019, los datos aportados son bianuales, reflejan que el 54% de los residuos municipales acaban en los vertederos españoles, esta cifra que quintuplica el límite marcado por la Unión Europea para 2035 que ha de estar por debajo del 10%.

Un viaje poco sostenible y cero reutilizable, ya que este final provoca que los residuos acaben en lugares apartados de las ciudades a la espera de su descomposición natural o, en otros casos, enterrados bajo tierra.

Así, el pasado 2019 los vertederos españoles recibieron un total de 257 kg por cada español. «Se observan importantes deficiencias en la gestión de recursos», denuncia Garmendia.

Esta tendencia es particular de España, ya que el viaje final de los residuos de la mayoría de países europeos no es el vertedero. Pero tampoco, en este último caso, es la reutilización, no obstante en el conjunto de la UE este indicador se redujo un 50% entre 2000 y 2019, pero aumentó el porcentaje de la incineración del 16% al 27%.

Suspenso en circularidad

El informe aporta datos que reflejan que aún España está lejos de ser circular. En este sentido, señala que en 2019 sólo un 10% de los requerimientos totales de material estuvieron cubiertos por material recuperado.

Se trata, sin embargo, de una cifra cercana a la media de uso circular de materiales que registra la UE-27 (11,8%), aunque muy por debajo respecto a otros territorios como Países Bajos (30%) o Francia (20%). Finlandia es uno de los países que menos uso circular de materiales registra (6,3%).

«España solo ha tenido un tímido avance», alerta la presidenta de la Fundación Cotec. De hecho, los datos de España de uso de material recuperado, si se amplía la vista, están por debajo de los marcados en 2010. «Hablar de circularidad en España en un contexto europeo es poner de manifiesto que estamos en una fase de retraso con el resto de países», explica Luis Jiménez Herrero, presidente de la Asociación para la Sostenibilidad y el Progreso de las Sociedades (ASYPS) y coautor del texto. «Queda un camino muy largo para ser totalmente circular», destaca.

La situación actual de la economía circular en España requiere de una urgente transformación, según indica el informe de Cotec, en favor de medidas centradas especialmente en la reparabilidad y la durabilidad, aunque también orientadas al reciclaje de productos, la prevención de desperdicio de alimentos, avances en el ecodiseño, la eco-innovación y mayor sensibilización de la ciudadanía.

No obstante, los autores del informe ponen en valor el avance en el desarrollo de planes, programas y normativas de la economía circular en todos los niveles administrativos públicos. Sin embargo, avisan de que todavía es prematuro ver su impacto, ya que señalan que se encuentran en una etapa tempana con avances parciales.