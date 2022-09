Qué hay detrás de las conocidas como empresas B Corp

158 empresas españolas

En estos momentos hay en España 158 empresas que pertenecen el movimiento B Corp. El martes se entregaron los reconocimientos Best For The World 2022 a las B Corps españolas que están a la vanguardia mundial en materia responsable. Todas ellas se sitúan entre el 5% de las empresas referentes de todo el mundo en materia de impacto al conseguir las más altas puntuaciones verificadas en alguna de las áreas de la Evaluación de Impacto B (comunidad, clientes, medio ambiente, gobernanza y trabajadores). Las empresas españolas que han recibido este reconocimiento han sido: Integral, Coconut Ventures, Parafina, Specialisterne, AlmaNatura, R4S, Visualfy, Pensium, Worldcoo, Organic Cotton Colours, Sepiia 2080, ECOALF, Flor de Doñana y LC Paper.