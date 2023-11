Se busca trabajador: 25.000 euros al año como mínimo

José A. González Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Trabajo asegurado tras acabar los estudios, jornada completa y 25.000 euros brutos al año. No es una oferta inventada. «La categoría más baja de nuestro convenio en la provincia de Barcelona es de 25.000 euros brutos anuales», explica Eric Martí, director de Grup Martí y presidente de Aemifesa (gremio de instaladores de de fontanería, electricidad, saneamiento, gas, calefacción, climatización, mantenimiento y afines de las zonas del Barcelonès Nord y Baix Maresme, de la provincia de Barcelona. Pero no es exclusivo del noroeste peninsular, también se da en otras zonas del país: «muchas empresas no encuentran mano de obra y están pagando muy por encima del convenio», apunta Guillermo Martínez, director ejecutivo del sector energía de LHH/Grupo Adecco.

El cambio de rumbo en el modelo económico necesita inversión y nuevos perfiles profesionales que desplieguen las nuevas tecnologías derivadas de la transición ecológica. A principios de año, el Gobierno de Pedro Sánchez pronosticaba que el sector de las renovables generaría unos 468.000 empleos a lo largo de la próxima década. Una cifra a largo plazo, pero que ahora también es imposible de cubrir: «Hay falta de demanda para atender la demanda del sector», advierte Martínez. En un reciente informe, Infojobs reveló que las ofertas laborales en internet vinculadas a la sostenibilidad aumentaron un 55% entre mayo de 2022 y abril de 2023 en comparación con los datos de 2021. El subsector de energías renovables, registra un crecimiento del 43% y es uno de los que más ofertas de trabajo reúne (más de 4.900). Destacan perfiles como el de instalador fotovoltaico, asesor comercial de energía renovable o técnico de mantenimiento eólico. El 22% de los puestos ofertados en esta categoría se encuentran en Madrid, frente a Barcelona (9%) o Zaragoza y Valencia (ambas con un 4%). «Hay una empleabilidad altísima», advierte el portavoz del Grupo Adecco. El mundo energético ha sido la opción de estudio de Jhefferson Ledesma. «Lo hice porque mi padre tiene una empresa y quería ayudarle», explica en conversación telefónica. Este joven ahora se encuentra en las prácticas en empresa encuadradas en su currículum educativo de formación profesional dual. «El sistema educativo se está adaptando», apunta Martínez. «Las empresas demandan puestos para los que no existía formación académica», añade. 468.000 empleos generará el sector de las renovables en la próxima década En los últimos meses han aparecido puestos como gestor energético, ingeniero de materiales ecológicos, responsable de sostenibilidad, gestor de proyectos medioambientales, especialista en educación ambiental, consultor de logística sostenible, economista circular, ecodiseñador… La ola 'eco' también ha llegado a los institutos, centros de formación y universidades. El fuerte crecimiento previsto, casi un 12% hasta 2028, en todas las categorías laborales relacionadas con la sostenibilidad ha despertado el interés de estas instituciones. «Nuestro máster nació en 2014 bajo la denominación Máster de Responsabilidad Social. En esa época, las necesidades iban encaminadas a hacer a las empresas más responsables con la sociedad», señala August Corrons, director del Máster de Sostenibilidad y Gestión de la Responsabilidad Social de la UOC. «Estaba muy enfocado a grandes corporaciones y decidimos cambiar. Ahora tiene una visión para cualquier tipo de organización, ya sea fundación, microempresa, oenegé o asociación y con una visión sostenible porque lo ambiental es esencial», justifica. No es la única titulación disponible para estudiar en las universidades españolas a esta formación se suma el Máster Universitario en Economía Circular y Desarrollo Sostenible de la Universidad Internacional de Valencia o el posgrado en Gestión de la Transición Sostenible y la Emergencia Climática, de la ESCI-UPF, la escuela de negocios de la Universitat Pompeu i Fabra en Barcelona. Renovar oficios La universidad se ha adaptado y también el resto de enseñanzas no obligatorias, aún así no se cubre la demanda. «En la Federación de Gremios de Instaladores de Cataluña hicimos un cálculo y al año 1.500 estudiantes acaban sus estudios de Formación Profesional y Europa nos dice que necesitamos 4.000», explica el presidente de Aemifesa. La cifra se puede extrapolar al conjunto de España y alcanzan, según cálculos de la patronal fotovoltaica Unef, los 60.000 puestos sin cubrir. «No puedo decir que la inserción laboral sea del 100%, pero, realmente, es muy alta» Guillermo Martínez Director ejecutivo del sector energía de LHH/Grupo Adecco El camino hacia la descarbonización de la economía «tiene mucha más demanda de instaladores eléctricos», explica Martí. Esta habilitación se obtiene actualmente con algunas formaciones profesionales (FP) de grado medio y de grado superior, como la de Técnico en instalaciones eléctricas y automáticas, Técnico superior en sistemas electrotécnicos y automatizados, Técnico en equipos e instalaciones electrotécnicas o Técnico superior en instalaciones electrotécnicas. «Desde hace unos años hemos incorporado módulos relacionados con las renovables, especialmente de instalación de placas fotovoltaicas», explica Simón Vilar, profesor de FP Dual y extutor compartido de empresa. Newsletter Una medida a la que se suma la iniciativa del Gobierno con la creación de 4.000 nuevas plazas de Formación Profesional para programas relacionados con estas nuevas tecnologías renovables. «Este tipo de perfiles son muy necesarios, porque son los que realmente van a sacar el proyecto adelante», apunta Guillermo Martínez. En la actualidad, los proyectos renovables superan el crecimiento previsto de la red eléctrica en España y muchos quedan retrasados por falta de perfiles cualificados para este trabajo. «No puedo decir que haya 100% de inserción, pero es muy alta y, además, el salario de entrada para un joven que empieza es muy superior a otros sectores», destaca el portavoz de Adecco. «Es bueno formarse así», apostilla. 'Compartir' en la FP Dual En los últimos cinco cursos, la Formación Profesional presenta un crecimiento sostenido. Desde el curso 2017-2018, se observa que más de 800.000 estudiantes cursan estudios de FP. Actualmente esta cifra supera el millón. La versión dual, donde el estudiante comparte la enseñanza en la escuela y el centro de trabajo, ha cogido impulso. «Cada vez más alumnos y empresas creen en este tipo de formación», explica Guillem Salvans, senior project manager de la Fundación Bertelsmann. «Aunque para empresas muy pequeñas puede ser un lío burocrático importante», añade Eric Martí, presidente de AEMIFESA y director de Grup Martí. En esta rama de la Formación Profesional, el estudiante recibe una formación en el centro educativo y al mismo tiempo poner en práctica lo aprendido en un centro de trabajo. «Hay que incentivar y ayudar a las microempresas, porque muchas no pueden hacer frente a este trabajo», señala Salvans. «Muchas necesitan una formación y por su estructura no lo tienen para ello es necesario la figura del tutor compartido o mancomunado que ayuda a todo el papeleo», destaca Simón Vilar, extutor compartido de empresa.