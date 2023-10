¿Crees que el yogur desnatado es más saludable? Descubre por qué el entero es mejor opción

Marta Fdez. Vallejo Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Tomar un yogur desnatado en lugar de uno entero parece que solo beneficia a nuestra conciencia. Creemos que es un gesto que contribuye a mejorar la dieta, a comer más saludable porque tomamos menos grasas. No es así. La diferencia de grasa entre ambos es mínima, y encima estas grasas que tiene el natural entero no son 'malas'. Además, es más saciante, con lo que contribuye a que no piquemos entre horas. Los expertos nos ayudan a elegir el mejor yogur.

Son grasas buenas

Un yogur desnatado tiene menos grasa que uno natural, sí, pero aún así es mejor opción el entero, incluso si buscamos no engordar. La razón es que un yogur natural entero posee un porcentaje de grasa muy pequeño, alrededor de 3 gramos por cada 100 de producto. Uno desnatado contiene como máximo un 0,5% de grasa. «No representa una diferencia reseñable», asegura el nutricionista Aitor Sánchez, autor del blog 'Mi dieta cojea', quien recuerda que la tendencia a desnatar todo tipo de productos ha durado décadas. En el caso del yogur, el impacto de esa grasa que aporta el entero es imperceptible en el global de la dieta. «La saciedad que logramos con el desnado es menor y puede hacer que tengamos hambre en poco tiempo y 'piquemos' más entre horas», añade el nutricionista. Sin embargo, la diferencia en cuanto a textura, sabor y saciedad es muy grande y pasa factura.Por eso, «lo habitual es que a los yogures desnatados les añadan azúcar o edulcorantes, con el objetivo de hacerlos más agradables al paladar».

Aún no se sabe bien la razón, pero los últimos estudios realizados demuestran que la grasa del yogur, a pesar de ser saturada, no presenta efectos adversos. Una investigación dada a conocer en el 'American Journal of Nutrition' analizó los efectos de los lácteos sobre el peso. Tras estudiar a 18.438 mujeres, concluyeron que los lacteos enteros (no solo el yogur) no estaban relacionados con una mayor obesidad.

Qué debemos buscar

La norma que hay que seguir con el yogur: «Importa más la cantidad de azúcar que la de grasas». Por ello, los expertos aconsejan, ante todo, mirar las etiquetas. Lo ideal es que la lista de ingredientes tenga únicamente dos: leche y fermentos lácticos. Aunque suele haber un tercero, que es leche en polvo, por motivos técnicos, para dar consistencia.

Ahora bien, encontrar en el súper yogures naturales sin azúcares añadidos o edulcorantes no es fácil. Ojo, porque en lugar de la palabra azúcar en la lista de ingredientes pueden aparecer muchas otras denominaciones como sacarosa, jarabe de glucosa, zumos a partir de concentrado, sirope de ágave, jarabe de fruta... Y todos provocan los mismos efectos poco saludables que el azúcar. Un truco para detectarlos en la etiqueta de valores nutricionales: cuando miramos la parte de hidratos de carbono que contiene el producto, en la línea que pone 'de los cuáles, azúcares', no deben superar los 5 gramos por cada 100 de producto. Un yogur sin azúcar añadido solo tiene esa cantidad, que sería la lactosa de leche con la que se ha elaborado el yogur.

Toma el agüilla del yogur

El agua del yogur no hay que tirarla, aunque normalmente lo hagamos. Ese suero se produce de forma natural durante la fermentación. Lleva agua, minerales de la leche como calcio, potasio y fósforo, lactosa y proteínas (lactosuero y la caseína).

«El agüilla hay que bebérsela», aconseja el nutricionista Pablo Ojeda, autor de 'Comida, vamos a llevarnos bien'. «Es lo realmente bueno. Ahí es donde está el suero de la leche, donde están las proteínas y los nutrientes». Explica que el lactosuero es «maravilloso» para reparar las fibras musculares después de hacer deporte. Es un tipo de proteína de digestión rápida, con lo que esa reparación se va a producir en las primeras horas después de entrenar. «La proteína Whey que tanto se usa en los gimnasios para ganar músculo la tenemos en el yogur y gratis».

No sustituir la fruta de postre por yogur

Otro consejo en el que coinciden los nutricionistas es que el yogur no debe sustituir a la fruta como postre. Podemos prescindir del yogur, pero nunca de los nutrientes y vitaminas con tantos beneficios para salud que nos ofrecen las frutas. De hecho, los lácteos son las mejores fuentes de aporte de calcio pero no las únicas. Hay otros alimentos ricos en este mineral como muchos frutos secos, especialmente las almendras, las semillas de sésamo, el salmón, las sardinas, las espinacas, las acelgas o las alubias.

Radiografía al yogur Proteínas de alto valor biológico También aporta calcio de fácil absorción y fósforo. El consumo de un yogur al día supone el 18% de la ingesta recomendada de calcio y el 30% de la de fósforo. Concretamente, aporta 142 mg de calcio, 170 mg de fósforo y 280 mg de potasio por cada 100 gramos de producto. Solo contiene 3 gramos de grasas por cada 100 de producto.

Ventajas frente a la leche Un beneficio del yogur frente a la leche es que, aunque su composición nutricional es parecida, se diferencian en la presencia de lactosa, ya que durante la fermentación del yogur se convierte en ácido láctico. Esto supone una ventaja muy importante para las personas intolerantes a la lactosa, porque el bajo contenido de los yogures hacen que sí que puedan consumir estos productos.

¿Son tan buenas las bacterias que aporta? Nos ayuda a conseguir un aumento del número de bacterias beneficiosas en el intestino que ayudan a eliminar sustancias tóxicas. Según la legislación, el yogur, para poder llamarse yogur, tiene que estar fermentado por streptococcus thermophilus y el lactobacillus bulgaricus. Los yogures con bífidus están fermentados por bifidobacterias, pero aunque el nombre suena a que puedan ofrecernos efectos 'milagrosos', hasta la fecha no han demostrado más beneficios que un yogur normal. Ni por supuesto, que suban las defensas como llegan a publicitarse en los anuncios.