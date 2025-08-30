Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 30 de agosto de 2025
Izan de la Casa, uniformado para luchar contra la suciedad. Limcamar

Izan de la Casa Ochando Limpiador

Un verano a la última
«En vacaciones nos relajamos y somos más guarretes»

Izan de la Casa Ochando ·

Este joven de 21 años pasa el verano trabajando en una empresa de limpieza que presta servicio en distintas tiendas del paseo marítimo de Calella, en plena Costa Brava. Una atalaya desde la que observa los comportamientos del ser humano en pleno relax

Helena Rodríguez

Helena Rodríguez

Viernes, 29 de agosto 2025, 23:00

Escucha la noticia

3 min.

Si hay una época del año en la que nos relajamos esa es el verano. Nos permitimos dejar de lado esos buenos hábitos que nos ... imponemos el resto del año. Saltan por los aires el ejercicio, las dietas y hasta la limpieza. Lo sabe bien Izan de la Casa Ochando, un joven de 21 años, que pasa el verano trabajando como limpiador en Calella, en plena Costa Brava. Sus jornadas laborales como empleado de la empresa Limcamar transcurren ocupándose del mantenimiento de diversas tiendas del paseo marítimo. Una atalaya inmejorable hacia los comportamientos humanos veraniego.

