Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vivir verano

¿Vacaciones en el extranjero? Ojo con cómo pagas

No siempre la tarjeta es la opción más barata, ni puedes cambiar a la moneda local en cualquier sitio

Iratxe Bernal

Miércoles, 6 de agosto 2025, 17:32

Francia, Portugal e Italia son los destinos favoritos de los turistas españoles, pero la zona euro se nos queda cada vez más pequeña y visitamos ... lugares más lejanos. Enterarse de qué medios de pago son los más habituales en nuestro lugar de destino o lo que nos va a costar usar la tarjeta en sus tiendas o cajeros es indispensable en la planificación de las vacaciones para evitar sustos... y problemas a la vuelta.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La UD Las Palmas deja pasar la bala de Jefté Betancor, que garantizará goles al Albacete
  2. 2 Controlado el conato de incendio en Firgas, pero continúan los trabajos en la zona
  3. 3 Tellado exige explicaciones a Carolina Darias por contratos en Las Palmas de Gran Canaria
  4. 4 Condenan al SCS a pagar 273.157 euros por la amputación de las piernas a una niña de dos años
  5. 5 Sánchez en Lanzarote: un blindaje con mucha polémica
  6. 6 Arrestado por violar a una mujer en los baños de un supermercado de Valencia
  7. 7 Vecinos del Puerto denuncian los conciertos y la feria del carnaval: «Fue una tortura insoportable»
  8. 8 Huelga de Ryanair: ¿cuándo y cómo afectará a los canarios a partir del 15 de agosto?
  9. 9 Varias noches tórridas e infernales por la subida de las mínimas en Canarias
  10. 10 El Estado no pagará 801.605 euros a Sagulpa por daños en el aparcamiento de San Bernardo

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 ¿Vacaciones en el extranjero? Ojo con cómo pagas

¿Vacaciones en el extranjero? Ojo con cómo pagas