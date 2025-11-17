Trucos 'low cost' para decorar el árbol de Navidad de revista: ¡llevas poniendo mal las luces toda la vida!

Hace semanas que los turrones se han hecho fuertes en los supermercados, las estanterías de los bazares se llenan de espumillón de colores y la ... práctica totalidad de los ayuntamientos ya han puesto las luces de Navidad... Y todavía estamos a mediados de noviembre. Hasta no hace tanto, había una especie de consenso respetado por la mayoría de las familias que establecía el Puente de la Constitución como la fecha en la que se empezaba a decorar la casa. Pues olvídate, porque el espíritu navideño nos invade antes cada año. Las redes sociales llevan desde la misma noche de Halloween bombardeándonos con imágenes y vídeos de árboles frondosos y primorosamente decorados a los que no les falta un detalle. Cintas, bolas gigantescas, flores de purpurina, cascanueces, renos, nieve artificial...

En esto de la decoración navideña, los hogares estadounidenses se llevan la palma. No hay más que ver los miles de tutoriales sobre cómo decorar la casa que suben cada día a las redes sociales. También es verdad que esos salones enormes con techos descaradamente altos y escaleras que parecen hechas a medida para ser adornadas con guirnaldas y lazos de terciopelo ayudan bastante. Si no es tu caso, ni tampoco dispones de un presupuesto tan abultado, estos trucos decorativos –fáciles y económicos– van a hacer que tu árbol parezca sacado de un escaparate.

Guirnaldas y ramas de eucalipto

Uno de los motivos por el que los abetos artificiales que solemos tener en casa apenas lucen es porque la mayoría de las veces les falta lustre... y ramas. Los modelos frondosos, con un diseño y una textura similar a las ramas de los árboles de verdad y luces incorporadas normalmente son muy caros –a partir de 150 euros los más económicos–, así que la mayoría de las familias tiran de versiones menos lucidas pero más baratas.

Pero no te preocupes: puedes tener un abeto bien frondoso sin dejarte la 'extra' de Navidad en adornos. Las expertas en decoración proponen dos opciones para aumentar el volumen del árbol y que parezca sacado de una revista. La primera consiste en rellenar los huecos con las clásicas guirnaldas de color verde bosque que podemos encontrar en cualquier tienda que venda adornos navideños. Cuanto más parecidas sean en color y textura a las ramas de nuestro árbol, mucho mejor porque se camuflarán con el abeto. De esta manera, el árbol se verá mucho más tupido.

#christmas #xmas #navidad #christmastree ♬ original sound - AliceXmas @alicexmas_19 Tendencia Navidad 2025 Decoraciones de Navidad Esta tendencia combina elementos de la naturaleza, ramas de eucaliptos, o pino natural, foliaje verde de texturas y formas diferentes. Elementos orgánicos como los piñones . También puede llevar rodajas de naranja o limón en forma de frutos secos . Los winterberries o bayas rojas dan el contraste perfecto. Complementamos el look con detalles elaborados en fibra natural y unos personajes de la Navidad como el nutcracker y Santa Claus Alicexmas con las tendencias de Naviada 2025 #tendencia

La otra opción que sugieren las decoradoras es muy fácil y se puede añadir a la anterior si lo que buscas en un abeto muy natural. Compra ramas de eucalipto (artificiales o preservadas) de diferentes largos y vete colocándolas entre las ramas del abeto. También puedes jugar con los colores y poner ramas granates, otras con bayas rojo o diferentes tonos de verde para darle más volumen. La idea es ir jugando con los colores y la textura. Además de engrosar el árbol, este tipo de ramas funcionan como adornos en sí mismas.

Ahora que ya has conseguido un árbol frondoso, toca decorarlo. Puedes recurrir a tus adornos de toda la vida –una opción estupenda y la más económica– o sumarte a las tendencias. Este año, lo que se lleva es la Navidad Ralph Lauren: una vuelta a la estética más clásica y elitista, marca de la casa del caballo. Tartán, granates, verdes oscuros, terciopelo y ositos de peluche.

@livinwithmb I hung 5,760 twinkle fairy lights on our Christmas tree! 🌲🧚🏻🌲 It was a pain in the ass and it’s also the most magical view we’ve had in this living room!!! ♬ Twinkling Lights (Reimagined) - Auni

Otra de las claves para tener un árbol de catálogo son las luces... y resulta que casi todos las ponemos mal. Si eres de los que coges el cable y te pones a dar vueltas al árbol como si no hubiese un mañana, error. La técnica para que quede de exposición es coger las tiras de led e ir enrollando cada rama. Es más trabajoso, pero el efecto es mucho más sofisticado. Puedes empezar de abajo a arriba o al revés, eso no importa. Y si no tienes suficientes luces, elige bien las ramas dónde las envuelves para no dejar calvas.