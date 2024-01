Trucos infalibles para salir bien en las fotos

Carmen Barreiro Martes, 30 de enero 2024, 17:57 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Cuántas veces has dejado de posar para una foto porque estás convencida de que vas a salir mal? Unas veces no nos gusta lo que vemos y otras directamente no nos reconocemos en la imagen. Hablamos en femenino porque, según los estudios, lo primero en lo que se fijan las mujeres a la hora de valorar el resultado de una fotografía es en lo que ellas consideran sus 'defectos' (uy, qué papada me sale, menudas arrugas, el michelín...), mientras que los hombres suelen destacar más sus puntos fuertes (mira qué sonrisa, pues parezco más alto...). Al margen de este tipo de consideraciones, es importante tener en cuenta que, aunque es verdad que todos tenemos un familiar o amigo al que adora la cámara y sale radiante hasta en las fotos frente al espejo del ascensor, la fotogenia también se entrena.

Salir bien se consigue a base de mucha práctica. Y de una buena iluminación, de elegir bien el ángulo, de colocar el cuerpo correctamente o de la destreza del fotógrafo. Estos son algunos trucos para salir en las fotografías y selfis lo mejor posible. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Teresa Riott (@teresariott) Lo primero que debemos hacer es localizar nuestro lado bueno, esto es fundamental. Para saberlo, hazte muchas, muchas fotos y comprueba de qué lado te ves más favorecido, del derecho o del izquierdo. Una vez descubierto, trata de ponerte siempre de ese perfil. Otro de los consejos de los expertos es alejarse un poquito de la cámara. Si la foto es muy de cerca, tendemos a ponernos tensos, además de que todo se suele ver más grande y desproporcionado. Si tomamos un poco de distancia, nuestro cuerpo se relaja y la expresión de la cara normalmente se suaviza. Cruce de piernas La situación de la cámara también es determinante para que el resultado final no guste más o menos. Según cuenta el fotógrafo holandés Willem Popelier en su libro 'Tu mejor selfi', la mejor altura para tomar cualquier fotografía es que la cámara siempre esté por encima de la línea de los ojos. Se trata de un truco infalibe para disimular papada, por ejemplo. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alexandra Pereira (@alexandrapereira) Además del ángulo desde el que se hace la foto, la manera de colocar las piernas puede marcar la diferencia entre una foto normalita y una de 'guau'. Una de las poses más conocidas y recurrentes de modelos e influencers es adelantar una pierna y cruzarla ligeramente sobre la otra. Estiliza y da sensación de movimiento. Colocarlas en A, paralelas a los hombros, con una de las dos un poquito adelantada, también es una buena alternativa. En grupo, nunca en la esquina Si tu problema son las manos, porque nunca sabes qué hacer con ellas, juega con los bolsillos. Mete una mano y deja el pulgar fuera o justo lo contrario: mete los pulgares y deja fuera el resto. Otro de los trucos a los que recurren mucho influencers cuando suben fotos a redes sociales es colocarse de manera que alguna de la partes de su cuerpo forme un triángulo, ya sea apoyando el brazo en la cadera con el codo flexionado, cruzando o levantando una pierna... Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Erea Louro (@erealouro) Cuando la foto es en grupo, el mejor sitio para colocarse y salir favorecido es el del medio, pero no siempre podemos, así que si no te queda más remedio que posar en una de las esquinas, nunca te pongas totalmente de frente porque te verás más anchoo. Enseña tu lado bueno, ladea el cuerpo y flexiona un poco las piernas. La pared, tu aliada Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche) Si no no sabes dónde o cómo posar opara hacer la foto, busca una pared, será tu mayor aliada. Ponte delante y apóyate ligeramente, con una pierna flexionada y una mano en el bolsillo, por ejemplo. De lo contrario, parecerá la típica foto de presidiario norteamericano. Selfis Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ÁLVARO MEL (@mel) Uno de los trucos para salir bien en los selfis (dedicamos 54 horas al año a hacernos estas autofotos) es utilizar la muñeca para apuntar la cámara hacia tu rostro, explica el fotógrafo Willem Popelier.

