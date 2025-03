¿Por qué te tatúas algo que no entiendes?

Hace ya un tiempo, cuando la palabra 'meme' era solo un concepto semicientífico y el término 'viral' solo tenía sentido para los epidemiólogos, corrió por ... los foros digitales y los blogs la noticia, divulgada con regocijo por numerosos medios, de que el cantante y actor Justin Timberlake estaba «consternado al descubrir que su tatuaje con caracteres chinos en realidad decía 'patinaje sobre hielo'». La anécdota generó una divertidísima oleada de comentarios de lectores chinos, japoneses y coreanos en los que compartían sus 'descubrimientos' al relacionarse con occidentales tatuados con textos escritos en caracteres de idiomas que obviamente no entendían.

«Una vez vi a una chica joven con 'ganga / en rebajas' tatuado en la espalda. Tuve que resistir la tentación de preguntarle '¿cuánto?'», comentaba un joven chino que vivía en Nueva York.Una chica japonesa que estudiaba en París se cruzó con otra joven que llevaba tatuado en el brazo 'papel higiénico'. Esta vez, venció la curiosidad y preguntó: a la chica le habían dicho que aquellos caracteres decían 'fuerza vital'. Le parecieron bonitos... y adelante. Es fácil imaginar la reacción cuando descubrió su error. Hay miles de webs e hilos en las redes recogiendo este tipo de impresiones. Porque resulta que, según coinciden en señalar varios estudios, en Occidente el japonés y el chino son los dos alfabetos no latinos más populares para tatuarse, seguidos por el árabe. Ypor parte de personas que raras veces saben leerlos.

Sucede que vivimos en un mundo globalizado y ahora no es tan difícil que en un momento u otro nos podamos cruzar con alguien que sabe leer nuestro fabuloso tatuaje de un samurái con un texto en el que en realidad pone 'diarrea persistente' y no 'guerrero inmortal', como creíamos –ojo, es un ejemplo real–. Oque se ría al ver que Ariana Grande lleva tatuado 'parrillita de barbacoa' y no 'siete', como ella creía.

Los tatuadores aconsejan ser conscientes de lo que vamos a llevar en la piel, posiblemente, toda la vida

«Si no manejas el idioma, no te tatúes frases sacadas de internet», aconseja una joven china en un vídeo en Instagram de un estudio de tatuajes chileno. Si no, puedes acabar como algunas de las personas cuyas fotos va comentando, 'embellecidas' con palabras como 'cucaracha', 'piojos', 'no sé, no entiendo chino' –este por lo menos «es muy práctico», aprecia la joven– o 'arroz frito con cerdo'.

Estas situaciones se dan cuando no hay un vínculo cultural directo entre la persona y la sociedad de la que provienen los motivos que ha escogido para decorar su cuerpo. Entonces son 'exóticos'. El criterio estético se impone al desconocimiento del contenido simbólico e ideológico del tatuaje, una disociación que es un fenómeno muy reciente.

Prehistóricos

Los tatuajes existen desde la prehistoria. Es célebre el ejemplo de Otzi, un hombre que murió hacia el 3255 a. C., cuya momia congelada fue descubierta en los Alpes. Tenía nada menos que 75 tatuajes, la mayor parte pequeños grupos de líneas. Los tatuajes se han dado en culturas de todo el mundo. Estas marcas actúan como un medio que altera la frontera que supone la piel respecto al entorno social del individuo. Esa alteración puede tener un sentido simbólico –de estatus, mágico, religioso, propiciatorio...– o estético. Oambas cosas. El tatuaje «'labra' la piel y tejidos subcutáneos, no solo como material de adorno, sino que recorre casi todo el espectro de funciones: soporte de creencias y de valores estéticos y sociales, pertenencia a clan, elemento de identidad personal y social, propiedad institucional, estigma, protector mágico, memoria personal o colectiva, etc», explican Honorio Velasco y Sara Sama en 'Cuerpo y espacio, símbolos y metáforas, representación y expresividad en las culturas'.

El japonés y el chino son los dos alfabetos más populares para hacerse tatuajes

Aunque la palabra tatuaje «deriva de una lengua polinésica, de la raíz 'tatu' o 'tattau', existían en las lenguas europeas términos anteriores para designarlo». «En español se usaba 'labrar' para la operación y 'marca' o 'impresión' para la señal».

Cada cultura tiene sus tatuajes, cuyos sentidos entienden sin problemas quienes forman parte de ellas. La confusión surge al perderse esa relación, cuando adoptamos una representación gráfica ajena solo por su apariencia, sin conocer ni considerar su sentido.

Por eso es importante tener en cuenta algo que siempre advierten los artistas del tatuaje: hay que ser conscientes de lo que vamos a llevar en la piel, posiblemente, el resto de nuestras vidas. Yotra advertencia básica: «No te tatúes algo que no entiendes».