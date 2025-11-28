La regla del 2 y otros trucos para sacarle chispas a un baño pequeño (con todas las medidas)

Tienes un baño pequeño? Pero pequeño de verdad, no como esos que suelen aparecer en las revistas de decoración y que a veces nos venden ... como mini, pero que en realidad se trata de señores cuartos de baño, con doble lavabo y ducha de película. En este caso, vamos a centrarnos en sacarle el máximo partido a espacios que apenas superan los tres metros cuadrados, que es la superficie media que suelen tener los baños estándar en nuestro país, sobre todo en los pisos. El mínimo por ley son dos metros y medio, con ducha, lavabo e inodoro. El objetivo es transformar este pequeño hueco en un espacio funcional que nos permita ducharnos sin chocar con la pared, tener suficiente espacio de almacenamiento y prepararnos cómodamente por las mañanas sin renunciar a la parte estética. Chiquitín, sí. Pero práctico y bonito, también.

«Aprovechar al máximo toda la superficie de un baño no es sencillo», admite la interiorista Cristina Larrumbe. Lo primero que debemos hacer antes de decidir el tipo de revestimiento, la mampara o el color de la grifería es poner una puerta corredera para poder disponer de todo el espacio, «aunque suponga tener algo menos de privacidad», añade la autora de '101 trucos para decorar' (Ed. Lunwerg).

La distribución es otra de las claves para que un cuarto de baño pequeño funcione. En estos casos, resulta especialmente importante respetar unas medidas mínimas no solo en las piezas que componen el baño –plato de ducha, encimera, sanitarios...– sino también de las zonas de paso y la altura a la que se colocan muebles y accesorios. Por ejemplo, si no quieres estar chocando constantemente con los brazos y el cuerpo contra el cristal de la mampara mientras te duchas, lo ideal es que el plato tenga un ancho de 70 centímetros como mínimo. En el caso del inodoro, se deben dejar 15 centímetros libres a cada lado del sanitario y al menos 60 hasta la pared de delante para poder sentarte y levantarte con comodidad.

Elegir revestimientos en tonos claros también ayuda a conseguir una mayor sensación de amplitud. En este sentido, los interioristas recomiendan aplicar la 'regla del 2': elige un par de acabados (madera clara y baldosas de gran formato, por ejemplo) y otros tantos tonos (beige y blanco es una buena opción en espacios pequeños) y verás cómo aumenta el tamaño del cuarto de baño. Mezclar muchos materiales (madera, acero, microcemento, papel pintado, azulejo, mosaico...) y colores (crudo, verde, negro, azul...) achica el espacio. Apuesta por dos y si vas a alicatar las paredes, evita las baldosas pequeñas.

El presupuesto 3.500 euros euros es el precio medio que cuesta hacer una reforma integral de un baño pequeño, según recogen los portales especializados.

Empotrar la grifería y la cisterna del inodoro también permite ganar unos centímetros, que en los baños mini siempre se agradecen. La recomendación de los expertos es aprovechar la parte superior del inodoro para hacer un armario a medida y colocar ahí los productos de limpieza o los cosméticos. Otra forma sencilla y económica de ampliar visualmente el espacio es colocar un gran espejo sin marco en la pared del lavabo. Y si el baño es realmente muy reducido, copia a los neoyorquinos, expertos en aprovechar al máximo cada centímetro cuadrado de sus minúsculos apartamentos, y pon un armario tipo camerino, de esos con puerta de espejo y espacio de almacenaje.

Otro de los trucos a los que recurren los interioristas para 'agrandar' un baño pequeño es usar muebles flotantes, «porque cuanto más despejado esté el suelo, más espaciosa parecerá la estancia. Además, un inodoro suspendido facilita la limpieza. Lo mismo sucede con el lavabo. Es más práctico y visualmente resulta más ligero si se coloca sobre una encimera en lugar de uno de columna», insiste Cristina Larrumbe. Y si tienes un baño pequeño, pero un presupuesto más holgado, una muy buena opción para optimizar el espacio son los muebles a medida. Por último, también puedes colocar un murete a media altura que separe la ducha del lavabo para ganar espacio y justo encima instalar una mampara fija.