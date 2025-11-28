Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Las semifinales del Pickle Pro Tour 2025, desde Las Canteras en directo

La regla del 2 y otros trucos para sacarle chispas a un baño pequeño (con todas las medidas)

El color y los materiales son tus aliados para ampliar visualmente este espacio, que apenas supera los tres metros cuadrados en la mayoría de los hogares

Carmen Barreiro

Carmen Barreiro

Viernes, 28 de noviembre 2025, 18:06

Comenta

Escucha la noticia

3 min.

Tienes un baño pequeño? Pero pequeño de verdad, no como esos que suelen aparecer en las revistas de decoración y que a veces nos venden ... como mini, pero que en realidad se trata de señores cuartos de baño, con doble lavabo y ducha de película. En este caso, vamos a centrarnos en sacarle el máximo partido a espacios que apenas superan los tres metros cuadrados, que es la superficie media que suelen tener los baños estándar en nuestro país, sobre todo en los pisos. El mínimo por ley son dos metros y medio, con ducha, lavabo e inodoro. El objetivo es transformar este pequeño hueco en un espacio funcional que nos permita ducharnos sin chocar con la pared, tener suficiente espacio de almacenamiento y prepararnos cómodamente por las mañanas sin renunciar a la parte estética. Chiquitín, sí. Pero práctico y bonito, también.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Inmaculada Medina se defiende: «Saldré más fuerte y seguiré en la calle con los grupos«
  2. 2 Operación Íncubo: tres nuevos investigados por abusar sexualmente de menores vulnerables
  3. 3 «Pensaba que esta vuelta iba a salir bien, pero no», lamentaron los supuestos sicarios
  4. 4 Siete afectados, entre ellos un niño de 11 años, tras el incendio de un edificio en La Paterna
  5. 5 Adiós a Inmaculada Medina: «No crean que ha sido fácil, pero lo hago con el corazón lleno de cariño»
  6. 6 Críticas a la feria navideña: «Si sale un vagón disparado, me entra por la ventana»
  7. 7 La limpieza pasa factura a Las Palmas de Gran Canaria
  8. 8 El carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, en riesgo: necesita una inversión urgente de 1,1 millones de euros
  9. 9 Investigación por el correo de la «masacre» en la ULPGC: «Fue un susto y se reaccionó a tiempo»
  10. 10 Las auxiliares de enfermería de Canarias estallan: «¡C1 ya!»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La regla del 2 y otros trucos para sacarle chispas a un baño pequeño (con todas las medidas)

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

La regla del 2 y otros trucos para sacarle chispas a un baño pequeño (con todas las medidas)