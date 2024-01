Estas son las profesiones tecnológicas más buscadas (y cotizadas) de 2024

El arranque del año supone para muchos la búsqueda activa de nuevas oportunidades profesionales. Pese a que las compañías tecnológicas destruyeron más de 250.000 empleos en 2023, este segmento volverá a ser líder en contrataciones. Esto se explica por la desaparición de ciertos puestos (quizá afectados por la Inteligencia Artificial) en beneficio de otros tan inéditos como específicos.

Algunos de estos últimos se encuentran entre los trabajos más buscados y cotizados de 2024 según el informe elaborado por la consultora LHH Recruitment Solutions. Uno de sus directivos, Jorge Santamaría, recalca que «la especialización de los empleados se ha convertido en un factor clave para las empresas, debiendo éstas fidelizarlos a como dé lugar por la acuciante falta de perfiles cualificados».

Para ello debe apostarse por factores tangibles e intangibles, concreta Santamaría: «Podemos citar desde modelos de trabajo híbridos y flexibilidad horaria (cada vez más imprescindible para los candidatos), a oportunidades reales de desarrollo profesional (horizontal y vertical), pero también personal (coaching y mentoring), formación y capacitación continua de habilidades y competencias… Y, además, la apuesta por políticas de bienestar físico y emocional, el impulso y fomento tanto de un fuerte sentimiento de pertenencia a la organización a través de los valores de la compañía (inclusión, diversidad, responsabilidad social corporativa…) como de ambientes de trabajo colaborativos, creativos, diversos y que promuevan la innovación».

Las profesiones tecnológicas más buscadas (y con mejor sueldo)

Dentro del ámbito industrial, el informe destaca el puesto de ingeniero de automatización como el más buscado para el año que acabamos de recibir: «Sus funciones abarcan desde el correcto diseño del software PLC a la realización de las puestas en marcha de las instalaciones, tanto en fábrica como en casa del cliente», explica la consultora. Por su parte, el cargo de 'operations manager' obtendrá el sueldo más abultado en esta categoría (entre 70.000 y 130.000 euros brutos anuales sin contar variables), teniendo como principales cometidos la gestión de recursos internos y el establecimiento de la estrategia de la compañía.

En el sector IT (el que engloba a las compañías relacionadas con la informática y las nuevas tecnologías) se busca especialmente a desarrolladores con experiencia en lenguajes de programación como .Net o Java. Estos se encargan del análisis, diseño, desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones que necesite la empresa. No obstante, serán los llamados 'DevOps Engineers' quienes se lleven la palma; expertos tanto en el desarrollo de software como en las operaciones internas de la compañía, por lo que están cualificados para «optimizar procesos y flujos de trabajo». No por nada sus salarios pueden alcanzar los 80.000 euros. También abundan las vacantes de técnicos de electromedicina. Aunque son los mánager de productos especializados quienes más ganan actualmente dentro del sector de los dispositivos médicos (entre 45.000 y 90.000 euros). Lideran el desarrollo y lanzamiento de los nuevos aparatos.

Por su parte, los ingenieros más buscados son los técnicos SAT con disponibilidad para viajar (y por consiguiente un buen nivel de idiomas). Ponen en marcha equipos electrónicos y llevan a cabo labores de mantenimiento preventivo para todas las empresas que realicen procesos de fabricación. En este sector, las nóminas más contundentes son para los responsables de producción, quienes pueden ingresar más de 55.000 euros brutos por año considerando bonificaciones.

Puestos insignia en otros sectores

LHH refiere a otros sectores empresariales en su desglose. Comenzando por el de la salud, donde faltan enfermeros de hospitalización y se cotizan especialmente los médicos especialistas en anestesiología y reanimación (con sueldos de hasta 100.000 euros anuales). En ventas y marketing, los más buscados son los ingenieros técnicos comerciales, mientras que los 'export area manager' (responsables de la actividad exportadora de la compañía) gozan de mayores ingresos: entre 40.000 y 50.000 euros anuales.

Pero si hay un sector que durante mucho tiempo ha sido clave para la sociedad española, ése es el de la construcción, donde los jefes de obra escasean como nunca. Actualmente pueden ganar hasta 55.000 euros brutos anuales más variables, la mitad que los todopoderosos directores de contratación (encargados de la selección de licitaciones y la planificación de tareas para garantizar una entrega en fecha y plazo).

Quienes busquen reciclarse profesionalmente tampoco harían mal en apelar a puestos como el de técnico de garantía de calidad (dentro del ámbito científico), mánager de cadena de suministro (logístico), mánager de tienda (retail), técnico de tesorería (financiero) o 'project manager' (energético).