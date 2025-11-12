Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Borrasca Claudia en Canarias, en directo: última hora de la Aemet, cien incidencias y clases suspendidas

¿Cuál es el político más deseado de España?

Un estudio hecho público esta semana sobre los famosos más atractivos incluye a la casta política. Pasen y lean, que les vamos a ofrecer material para muchas 'tertulias' de bar o de oficina

Solange Vázquez

Solange Vázquez

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 18:03

Comenta

Escucha la noticia

5 min.

Lo bueno de las fantasías es que no tienen límites ni precisan explicaciones. Y lo malo... pues lo mismo. Por eso cuando se expresan –porque ... muchas veces no salen del ámbito más íntimo– causan sorpresa, risitas nerviosas y hasta estupor e incredulidad. Un estudio hecho público esta semana sobre los famosos más deseados de España y que incluye a la casta política ha arrojado algunos resultados... ¿previsibles?, ¿increíbles? Según a quién preguntemos. Pasen y lean, que les vamos a ofrecer material para muchas 'tertulias' de bar o de oficina.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Suspendidas las clases presenciales este jueves en Canarias por la borrasca Claudia
  2. 2 Caso Valka: Anticorrupción pide la imputación de la concejala Inmaculada Medina
  3. 3 Familias ante la suspensión de clases: de aplaudir a los abuelos a denunciar que la modalidad online «no existe en Canarias»
  4. 4 Canarias aprueba la polémica ley que regula la vivienda vacacional
  5. 5 La ley de vivienda vacacional recortará los pisos turísticos en Canarias de 72.828 a 9.500
  6. 6 El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sentencia la histórica panadería de Triana: tendrá que cerrar
  7. 7 Bumpers Brand llega con fuerza a Gran Canaria con su nueva tienda en la calle Arena 13
  8. 8 El calor y los desechos orgánicos de las jaulas marinas podrían haber provocado la muerte masiva de peces
  9. 9 Estas son las carreteras cortadas en Canarias por la borrasca Claudia
  10. 10 La víctima de una presunta agresión sexual en el parque de las Cucas: «Tenía mucho miedo a denunciar»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 ¿Cuál es el político más deseado de España?

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

¿Cuál es el político más deseado de España?