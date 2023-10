La petanca, más que un juego de mayores

Falta menos de un año para que París dé el pistoletazo de salida a los Juegos Olímpicos. Empieza ya la cuenta atrás y los deportistas buscan sus mejores marcas para formar parte del grupo de elegidos que opten a medalla. Atletismo, natación, waterpolo, fútbol... y petanca. Efectivamente, este deporte será olímpico por primera vez en la capital gala.

«Hace tiempo que ya no se considera solo un juego de mayores», asegura Antonio Arcas, presidente de la Federación Española de esta disciplina. Aunque todavía persiste esa imagen de jubilados pasando el rato en el parque con las bolas. Eso sí, cada vez más gente rompe con el mito. Incluso los propios famosos.

Una de las últimas en practicar este juego -y retratarlo- ha sido la cantante Dua Lipa el pasado agosto. Era su cumpleaños y no se le ocurrió otra forma de celebrarlo que con una competición entre amigos en Ibiza. Eso sí, con una indumentaria de lo más 'chic': un impresionante vestido largo en color rojo. Antes que ella, el internacional Pedro Almodóvar demostró sus dotes en Cannes durante la presentación de su último filme, 'Extraña forma de vida'.

Dua Lipa jugando a la petanca en su cumpleaños este verano. Instagram

¿Se está poniendo de moda la petanca? En Francia casi no existe pueblo o ciudad que no tenga campos para practicarla. Es verdad que no requiere mucho: una superficie plana de grava o similar de entre 3 y 4 metros de ancho por 12-15 de largo, las bolas metálicas y el boliche de madera. De hecho, se dice que la disciplina surgió allí, concretamente en la Provenza, en 1907. Pero cada vez va ganando más terreno fuera de sus fronteras.

De hecho, en España también es un juego habitual. Y como deporte profesional crece de forma imparable. «Tenemos entre 20.000 y 25.0000 licencias federativas», precisa Arcas. Y no son de gente jubilada precisamente. «Competimos en tres categorías, además de las de mayores de 55: juvenil, sub23 y senior». De hecho, una de las deportistas más laureadas es la lanzaroteña Sara Díaz, que solo tiene 26 años. «Yo recomiendo iniciar a los niños a partir de los siete u ocho años».

Calentar antes

La petanca es popular entre gente de edad porque no resulta especialmente agresiva ni requiere de una forma física concreta, pero a nivel profesional la cosa cambia. Ahora bien, sin llegar a este escalón, practicarlo independientemente de la edad tiene «múltiples beneficios», precisa Iván Rodríguez, profesor de Ciencias del Deporte y Fisioterapia en la Universidad Europea.

Entre ellos, que permite alcanzar «de manera muy fácil» los 150 minutos de actividad semanal mínima que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Es, por tanto, una oportunidad «fantástica» para evitar el sedentarismo, incluso «si no te gusta el deporte», prosigue el experto. Su «componente lúdico» también es una ventaja, puesto que «genera adherencia a la actividad física». Más beneficios: permite que obtengamos mejoras «a nivel cardiorrespiratorio y de movilidad articular», añade Rodríguez. Y mental. «Requiere muchísima concentración», continúa Arcas, que también reconoce que el juego requiere de táctica y eso, sin duda, espolea al cerebro, lo mantiene despierto y activo. No son lanzamientos repetitivos, hay bastante más.

Ahora bien, pese a todas estas bondades, tampoco conviene que nos lancemos a practicarlo sin ton ni son. Como en todo deporte, lo recomendable es calentar antes. «Y hacer ejercicios de movilidad articular», precisa Rodríguez. Así evitaremos los típicos tirones por ponernos a practicar con la musculatura fría. Y es que, aunque sea una práctica de «baja intensidad y bajo impacto», también puede «generar descompensaciones» porque son movimientos cíclicos.

Por ello, es recomendable una preparación articular, pero también hacer actividades que compensen el uso de la musculatura. Con la petanca, tiramos mucho de tren superior, así que lo ideal sería realizar ejercicios con el tren inferior. «Y, si se puede, combinarlo con otro deporte. Por ejemplo, correr», admite el preparador.

Deporte chic

Famosos como Roger Moore, Brigitte Bardot, Gina Lollobrigida o Mick Jagger han sido fotografiados jugando a la petanca. Y es bastante común que la aristocracia, sobre todo la francesa, organice partidas. Sin embargo, no hay que basarse solo en eso para afirmar que está de moda. El espaldarazo definitivo es cuando las grandes casas empiezan a sacar sus propios complementos.

Chanel fue una de las primeras en hacerlo. Su set de bolas y portabolas, que ya no está disponible, se vendió a un precio de 650 euros. Y en la 'maison' llevan desde 2010 potenciando el juego. Ese año, presentaron la colección crucero en Saint Tropez con Diane Kruger practicando y el año pasador hicieron algo parecido con Virginie Viard al frente.

Celine tienen a la venta una funda con bolas por 1.100 euros. Y Prada vende su set por la friolera de 1.950. Hace unos meses, la marca Highsnobiety, comprada por Zalando en 2022, sacó el suyo en colaboración con la firma Obut, un tótem para los profesionales a un precio más razonable: 90 euros. Poco después, Reebok presentó sus zapatillas Classic Leather, inspiradas en los zapatos adecuados para practicar este juego. En Decathlon, uno de iniciación metálico lo podemos encontrar a partir de los 30 euros.