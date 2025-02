Qué hacer con las llamadas comerciales mientras entra en vigor la nueva ley 'antispam'

Yolanda Veiga Jueves, 13 de febrero 2025, 23:18 Comenta Compartir

Hay una jugosa oferta de trabajo esperándome. Eso me dice la voz femenina del contestador que me ha llamado once veces en dos días. La ... última llamada la recibo a las 20.57, la hora de la cena, el número es un móvil sin identificación geográfica. ¿Será una estafa, una llamada comercial o algo importante? Es lo primero. «Llaman de manera indiscriminada, incluso a personas jubiladas. No es un timo nuevo, pero está de moda ahora», advierte Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Otro número desconocido, otro móvil. Cojo. Es una compañía telefónica ofreciéndome una ventajosa tarifa que rechazo de inmediato. Cuatro horas después vuelve a llamar y otra vez a última hora de la tarde... incansables.

La Ley General de Telecomunicaciones de junio de 2023 puso freno a este tipo de llamadas. Un freno que se ha comprobado insuficiente. Ahora, el Gobierno prepara una nueva normativa 'antispam' más restrictiva con el objetivo de atajar los casos de estafas telefónicas que incluye, entre otras medidas, la prohibición de la numeración móvil para las llamadas comerciales. Pero hasta que la nueva ley entre en vigor, las fronteras las establece la actual. Y son claras: solo se pueden recibir comunicaciones comerciales si previamente la persona ha dado el consentimiento. Antes te podían llamar siempre y cuando «no te hubieses opuesto a recibirlas». Así que el cambio es sustancial, pero la sensación de la gente es que llaman tanto como antes, si no más. Aporta un par de datos la OCU: nueve de cada diez personas ha recibido alguna llamada comercial no deseada en el último mes y un 25% ha recibido más de diez. «En un 90% se trata de firmas de telecomunicaciones, de energía y de servicios financieros, por este orden». – ¿Es legal que nos llamen tres veces en un día pese a haber rechazado la oferta a la primera? – Muchas veces damos nuestro consentimiento sin saberlo, marcando la x en una casilla de las normas generales al contratar un servicio. No sabemos que con ese gesto estamos permitiendo que esa empresa nos haga ofertas comerciales. No solo eso, a veces aceptamos que vendan nuestros datos a terceros –explica García–. Y también es legal que nos llamen «si hemos sido clientes de ellos en el último año». Es lo que se llama interés legítimo, aunque la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) precisa que «para que la empresa pueda justificar este interés legítimo debes haber tenido una relación previa habiendo adquirido sus productos o servicios y, además, los que quiera ofrecerte deben ser similares a los que hubieras contratado antes». – ¿Las empresas cumplen? – Muchos se saltan la ley. Para saber si estamos ante un caso así, conviene 'apretarles', pedirles que se identifiquen, que te indiquen cómo han accedido a tus datos personales. Cuando no tienen autorización suelen colgar –señalan desde la OCU–. Claro que antes de que cuelguen ellos, es probable que cuelgues tú. «Los comerciales que llaman están entrenados. Por eso, aunque les digas que no te interesa, insisten: '¿cómo sabe que no le interesa si no le he explicado aún la oferta?', '¿de verdad que no quiere ahorrarse 50 euros al mes en la factura?'…». Y prosigue el bombardeo. Desde la OCU y la AEPD nos recuerdan las herramientas para hacerle frente. Lista Robinson Es un servicio online al que te puedes apuntar para evitar recibir publicidad de entidades o empresas a las que no hayas dado consentimiento expreso para ello. Al inscribirse se debe indicar por qué medios no se quiere recibir publicidad: teléfono, correo postal, correo electrónico o SMS/MMS. Hay que ser mayor de 14 años (si es menor deben hacerlo los padres o tutores). «Las empresas tienen la obligación de consultar esta lista», advierten en la web. Ojo con marcar la x Desde la OCU recomiendan «prestar atención a las autorizaciones, tanto a las que damos para que se pongan en contacto con nosotros telefónicamente, como las que autorizan a ceder los datos». Pide que se identifiquen La AEPD recuerda que al inicio de cada llamada deberán informarnos de quién nos llama, la finalidad comercial de la llamada «y la posibilidad de revocar el consentimiento o ejercer el derecho de oposición». La nueva ley Bloqueo a números 'fantasma' Bloqueo por parte de los operadores de las llamadas que utilizan números que no hayan sido atribuidos a ningún servicio, asignados a ningún operador o adjudicados a ningún cliente.

Números internacionales Bloqueo por parte de los operadores de llamadas y SMS de numeración nacional, pero con origen internacional, uno de los focos de fraude más habitual.

Móviles Prohibición de numeración móvil para llamadas comerciales.

