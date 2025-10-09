Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 9 de octubre de 2025
C. Johnson

La dictadura de la talla única: «Al final no es la 34 ni la 44»

El concepto es práctico sobre el papel, pero marcas como Brandy Melville, firma de culto entre las adolescentes, usan el 'one size' para imponer un patrón raquítico

Carmen Barreiro

Carmen Barreiro

Miércoles, 8 de octubre 2025, 18:11

Una misma prenda para todo tipo de cuerpos. Sobre el papel, el concepto de talla única, tan de moda entre el público adolescente, es un ' ... win, win'. No solo envía un mensaje de inclusividad –no vestimos cuerpos perfectos, tu cuerpo es perfecto– sino que además resulta mucho más barato y eficiente desde un punto de vista logístico, puesto que se reducen costes de fabricación y almacenaje. Pero una cosa es la teoría y otra la realidad, casi siempre más perversa, sobre todo en el mundo de la moda. El modelo 'one size' ha pasado de un tiempo a esta parte de símbolo de sostenibilidad a arma de exclusión, puesto que algunas marcas han usado este concepto para imponer un patrón más cercano a la 36 que a la 44.

