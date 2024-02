Cómo borrar u ocultar un tatuaje: resolvemos todas tus dudas «Ahora no me gusta, no me representa y ha envejecido fatal». El 60% se arrepiente de algunos diseños. ¿Pueden eliminarse? Sí, pero sigue estos consejos

Carmen Barreiro Domingo, 4 de febrero 2024, 23:15

Soraya se tatuó una tijera en su muñeca derecha hace más de diez años. En ese momento tenía un «significado especial» para ella. «Es de mi época de estudiante de Diseño de Moda, pero ahora mismo lo quiero eliminar porque ni me gusta estéticamente ni me representa. Además, ha envejecido fatal y algunas partes están muy emborronadas. Tengo otros dos que me encantan, un símbolo muy finito en el antebrazo y una flor pequeñita en la espalda, pero este en concreto me espanta», explica con énfasis. Lo que le ocurre a esta joven madrileña es muy habitual. De hecho, se calcula que seis de cada diez personas que se tatúan –el 42% de los españoles menores de 35 años luce al menos un dibujo en alguna parte de su cuerpo– se arrepiente con el paso del tiempo y decide borrarlo.

«El número de personas que deciden eliminar los diseños de su piel ha crecido un 30% en los últimos años, sobre todo en mujeres de entre 35 y 50 años, que suelen acudir a borrar los tatuajes que se hicieron durante su juventud y que ahora no les gustan», explican en el centro madrileño de medicina estética Doctora Bonina. No cabe duda de que el arrepentimiento es el motivo principal por el que una persona decide borrar los restos de tinta de su cuerpo (el nombre de un ex, una fecha que ha perdido el significado, un diseño demasiado atrevido para la vida que llevas ahora...) pero no es el único. La mala calidad de algunos tatuajes, que se emborronan o difuminan con el paso del tiempo y dejan de ser estéticos, una reacción alérgica o complicaciones como puede ser una infección también llenan las consultas de los especialistas en su eliminación. En cuanto al número de citas necesarias para eliminar un tatuaje, los expertos en 'tattoos' insisten en que depende de varios factores: desde el color y el pigmento elegido al tamaño del diseño o su ubicación, «porque no todas las partes del cuerpo reaccionan de la misma manera a los tratamientos con láser. El promedio de sesiones para borrar completamente un tatuaje se sitúa entre las 5 y las 15, con intervalos de varias semanas entre cada cita», aclara un portavoz de Lutronic PBS, multinacional especializada en dispositivos láser. Los expertos de Tattoo Cleaners aclaran que no deben pasar más de ocho semanas entre cada sesión, puesto que algunos estudios señalan que el proceso de eliminación de tatuajes se ralentizaría. Evita la radiación solar La fecha elegida para borrar un tatuaje también juega un papel fundamental en el éxito del tratamiento. En este caso, «el invierno es la mejor época del año para iniciar el proceso», coinciden los especialistas. «Estamos más cubiertos y menos expuestos a la radiación ultravioleta, que suele obstaculizar el proceso de cicatrización de la piel, mientras que durante el verano, las largas jornadas de playa añaden un componente adicional de riesgo, ya que tanto el sol como el agua del mar pueden desencadenar efectos secundarios no deseados en las áreas tratadas con láser como irritación, ampollas, peladuras e hiperpigmentación», señala la doctora Bonina. Después de una sesión con láser, la piel entra en un proceso de curación que se prolonga durante al menos un mes. Durante este periodo de tiempo, los expertos aconsejan «proteger la zona del sol y evitar cualquier tipo de fricción en la medida de lo posible». Resultados Pese a que la tecnología láser resulta cada vez más eficaz para la eliminación de tatuajes, es posible que en ocasiones el resultado final no sea perfecto y sea necesario complementar esta técnica con tratamientos estéticos y dermatológicos. Resolvemos las dudas más frecuentes Eliminar un tatuaje tiene sus complicaciones, así que varios expertos en este campo contestan a las preocupaciones más habituales de los clientes. Según el color del pigmento Negro y azul oscuro: «Son los colores que mejor responden al láser y los que menos sesiones necesitan para su eliminación. La dificultad para borrar estos tonos se encuentra en su alta densidad, como es el caso, por ejemplo, de los tatuajes tribales», explican en la cadena Tattoo Cleaners. Azul claro, verde, amarillo y tonos mixtos: «Tanto el pico de absorción como la composición de estos colores es variable y está condicionada fundamentalmente por la cantidad de óxido de titanio o de zinc que llevan, que son los pigmentos más difíciles de eliminar». Rojo: los tatuajes de este color responden muy bien al láser, aunque suelen requerir un mayor número de sesiones que los negros. Según el tipo de tatuaje Tatuaje profesional: suelen necesitar más sesiones (de 8 a 15 citas) debido a la gran permanencia y a la mayor densidad y profundidad de los pigmentos que se emplean. Tatuaje aficionado: «Este tipo de diseños se realizan normalmente con tintan más inestables, por lo que la cantidad de pigmento es menor y suele ser más superficial. Se necesita una media de 8 sesiones para su eliminación, aunque hay veces que son tan profundos que se necesitan el mismo número de citas que un tatuaje profesional», añaden los expertos de Tattoo Cleaners, centros especializados en este tipo de técnicas. Según la localización Las zonas en las que la piel es más fina (cabeza, cuello, escote femenino, muñeca...) suelen requerir un menor número de sesiones, mientras que los tatuajes realizados en las piernas, los brazos o la espalda tardan más tiempo en ser eliminados «porque el pigmento se encuentra a mayor profundidad y la piel es más gruesa». Según el tono de la piel Claras: este tipo de pieles son las que mejor responden al láser. Se notan los resultados con menos sesiones. Oscuras: cuanto más oscura es la piel, más se tardará en borrar el pigmento.

