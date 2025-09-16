Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vivir | Tendencias

¿Por qué las adolescentes ya no llevan mochila al instituto?

Cada vez son más las que prefieren los bolsos tipo 'shopper' para ir a clase. Es un complemento muy 'cool', pero ¿esta tendencia es buena para su espalda?

Carmen Barreiro

Carmen Barreiro

Lunes, 15 de septiembre 2025

Las adolescentes han cambiado las clásicas mochilas escolares por bolsos tipo 'shopper' –grandes y de asa larga– para ir al instituto. No todas, evidentemente, pero ... es una tendencia que se ve cada vez más en los pasillos de los centros de Secundaria y arrasa entre las universitarias. Las redes sociales están repletas de vídeos en los que decenas de chicas recomiendan marcas de bolsos de este tipo para llevar a clase los apuntes, la tableta, los libros, estuches, agenda, monedero, llaves, la manzana para el recreo... Entre unas cosas y otras unos cuatro o cinco kilos que llevan colgados de un solo hombro durante bastantes minutos al día.

canarias7 ¿Por qué las adolescentes ya no llevan mochila al instituto?

