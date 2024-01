¿Puede una app salvar tu relación de pareja?

Existen aplicaciones móviles para todo. Tal así que algunas han cambiado nuestra forma de relacionarnos. Sin ir más lejos, hace mucho que ligar dejó de consistir en acercarse al otro en una discoteca: el emparejamiento se produce smartphone mediante, arrojando 'likes' al perfil de turno en las redes sociales o haciendo criba en la enésima plataforma de contactos.

Esto último ha arrojado contrapartidas como la suplantación de perfiles, el acoso sistemático o las estafas; usos malintencionados de las nuevas tecnologías que por fortuna algunos intentan revertir. Como Ronald Rogge, profesor de psicología de la Universidad de Rochester, quien acumula tres décadas de investigación en el campo de las relaciones románticas y familiares.

Junto a una antigua estudiante de la citada Universidad (Khadesha Okwudili, graduada en neurociencia), Rogge ha desarrollado una aplicación destinada a fortalecer las relaciones de pareja. Todo comenzó cuando, poco después de cumplir la veintena, Okwudili fue diagnosticada con una arritmia potencialmente mortal: «Al principio no respondía bien al tratamiento. Eso me hizo formular preguntas más significativas a mis seres queridos, porque no tenía claro cuánto tiempo me quedaba por compartir con ellos. Con el tiempo me di cuenta de que, aunque mi salud estuviese deteriorándose, mis relaciones prosperaban como nunca antes».

Ya recuperada de su aflicción, Okwudili se preguntó por qué había tenido que esperar a una experiencia cercana a la muerte para hablar de lo que realmente importa con sus allegados: «Pensé que, si encontraba el modo de que la gente tuviese conversaciones más profundas con sus parejas, podrían obtener los mismos beneficios que yo».

La idea fue recibida con entusiasmo por Rogge, materializándose en 'Agapé', una app para iOS y Android que llegó en 2021 y que hasta la fecha supera los 2 millones de usuarios. Como tantas otras, se hizo viral tras aparecer en un vídeo de TikTok, el cual le granjeó más de 160.000 descargas en una sola noche.

'Tenemos que hablar más'

Una vez descargada Agapé, ambos miembros de la pareja deben crearse un perfil para recibir una pregunta diaria. Algunos ejemplos: '¿Cómo te hizo reir tu pareja la semana pasada?', 'Si fuese una canción, ¿cuál sería y por qué?, '¿Qué habilidad única le permitiría sobrevivir en un apocalipsis zombie?'...

Los interrogantes van así desde lo genérico hasta lo abstracto, pudiendo ambos cónyuges contraponer sus respuestas para iniciar conversaciones significativas. Esto, a su vez, propicia momentos de conexión y un estrechamiento de los lazos que suelen aflojarse a golpe de rutina.

Aunque la mecánica de Agapé se antoja excesivamente simple, los resultados de la comprobación científica llevada a cabo recientemente no dejan lugar a la duda: entre las 405 parejas sometidas a estudio que han utilizado la app, un 80% de los participantes aseguraron sentirse más felices que antes y conceder menor importancia a los 'defectos' de su cónyuge que antes les sacaban de quicio.

El estudio también determinó que las parejas más fortalecidas fueron quienes usaron la app de forma regular, llegando a convertirse esto en un hábito diario. El 'invento' ha demostrado así una efectividad superior a la de soluciones convencionales como las sesiones de terapia en pareja, «dada la intervención de una tercera persona que en ocasiones provoca recelos y una falta de implicación a medio plazo», concluye Rogge.

Agapé puede usarse igualmente para fortalecer relaciones de amistad y familiares, opciones que ya están implementadas, explican sus responsables: «Usar la app con muchas personas cercanas conlleva mayores beneficios individuales. Y es que conectar con otros es una necesidad psicológica fundamental».

Ver películas o series: otra estrategia efectiva

El psicólogo de la Universidad de Rochester acometió una investigación similar en 2013, solo que asociada al visionado conjunto de comedias románticas y dramas. Encontró que aquellas parejas que pasaban más tiempo con Netflix y derivados tendían a comunicarse más (aunque solo fuese para comentar la evolución de la serie de turno), lo que en último término conducía a relaciones más fuertes y duraderas.

Con todo, Rogge reconoce que con el ritmo de vida frenético al que muchos estamos sometidos, «encontrar dos o tres horas para ver una película y hablar de ella no siempre resulta fácil. [...] Esta nueva app simplifica el proceso y permite extrapolar los resultados del estudio primigenio a millones de parejas en todo el mundo».

Actualmente Agapé (la palabra griega que alude al amor incondicional) está disponible en las tiendas de aplicaciones de Google y Apple, aunque únicamente en inglés. Los interesados pueden optar por una suscripción para acceder a determinadas categorías de preguntas, destinándose lo recaudado a sufragar futuras investigaciones académicas en la materia.