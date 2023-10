Meta clona a famosos para que nos resuelvan dudas

«Hola chicos. Solo quería presentarme, estoy aquí para hablar cuando quieras, mándame un mensaje para que te dé consejo. Estoy lista. Espero hablar contigo pronto». Este es el primer mensaje de Billie, uno de los nuevos chatbots de Inteligencia Artificial (IA) que ha presentado Meta hace unos días y que ya está en pruebas en Estados Unidos.

Su apariencia no deja indiferente. Se trata de un clon (virtual) de la 'celebrity' del clan Kardashian Kendall Jenner. Y si te lo encuentras de casualidad por la red realmente pensarías que es ella, pero no, es una especie de holograma creado por la empresa de Mark Zuckerberg para sumarse a una nueva guerra, la de los chatbots de IA, la última herramienta con la que los usuarios pueden interaccionar y mantener un diálogo.

Suena todo a película de ciencia ficción, así que conviene tener claros algunos puntos. Para empezar, qué es un chatbot. «Se trata de un asistente con el que poder interactuar», explica Alejandro Camargo, responsable del departamento PPC de la agencia NeoAttack. Es decir, que las populares Alexa o Siri lo son, pero un tipo más antiguo, lo que podríamos denominar como las abuelas de lo que ha presentado Meta recientemente.

Nos ayudan con la lista de la compra, nos ponen la música que queremos, encienden y apagan luces y alarmas... Y sí, incluso nos hablan, pero de una manera más robótica, menos elaborada. La Billie de meta es casi una 'persona' «Es un chatbot de inteligencia artificial generativa», precisa David Contreras, profesor del grado de Matemáticas e Inteligencia Artificial de la Universidad Comillas. Y esto quiere decir que es «una segunda generación» de asistentes «capaces de establecer conversaciones más profundas» con los usuarios.

Fantaseando un poco, puesto que Billie no está disponible todavía para España, con ella podríamos mantener una conversación: hablar del tiempo, de la liga de fútbol, pedirle consejos para ligar, que nos recomiende el supermercado más barato... Son ese futuro que retratan alguna series como la distópica 'Black Mirror', que retrata los efectos de la tecnología en nosotros y que en algunos casos roza casi la paranoia.

5 millones de dólares por 6 horas de trabajo

Los nuevos chatbots de Meta han causado sensación más que por sus tripas (es decir, por toda la programación que hay para que funcionen, que es mucha y variada) por su apariencia. Famosos como Paris Hilton, Snoop Dogg, Charli D'Amelio y las mismísima Jenner han cedido -previo pago de una sustanciosa cifra, se habla de 5 millones de dólares por solo 6 horas de trabajo- su imagen para unos avatares que simulan ser ellos, aunque con diferente nombre. Pero hablan, se mueve e, incluso, 'piensan' como ellos. Es otro nivel y responde más a «una estrategia de márketing» que a otro asunto, coinciden los expertos.

«Meta siempre consigue lo que busca y que sus chatbots se parezcan a famosos es una llamada de atención», explica Silvia Martínez-Martínez, directora del Máster de Social Media de la Univesitat Oberta de Catalunya.

-¿ Para atraer a los medios?

- Para captar al público más joven, del que se habían alejado.

Los chatbots de Meta, en todo caso, muestran también la carrera por dominar una tecnología que abre un mundo de posibilidades a las empresas, precisa Contreras. Porque poder hablar con Kendall Jenner tiene un componente ciertamente lúdico, «de entretenimiento», pero para una empresa poder contar con un asistente que recoja todos los valores de la marca, conozca su filosofía y, además, esté programado para dar respuesta a los clientes es «una gran oportunidad».

Eso sí, tiene un coste porque, como bien enumera este docente, no es solo crearlo y programarlo una vez, hay que actualizarlo y mantenerlo de continuo, lo que implica una inversión económica cada cierto tiempo. Y vigilarlo también para que sus respuestas cumplan con lo que deben y no haya ni deslices, ni errores ni desvíos del camino.

Captar a los jóvenes

Esta aplicación comercial de los chatbots de IA es muy interesante y puede mejorar nuestro día a día. ¿Quién no se ha sentido frustrado al tratar de entenderse con un asistente virtual de primera generación de una determinada empresa? Con la tecnología de la IA generativa, la que usa Meta, esta frontera quedaría borrada del mapa. La respuesta sería más trabajada y más precisa. No habría tanta posibilidad de no entenderse. No obstante, como bien apunta Martínez-Martínez, no hay que olvidarse que detrás de toda tecnología, y más en este caso, debe estar la ética. «Sobre todo en el caso de Meta, que se han creado para captar al público joven, mas sensible y que requiere mayor protección», señala.

Pese a todo, Gema Bonales, profesora de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, que imparte una asignatura denominada Nuevas Tendencias en Comunicación empresarial en el Máster Universitario en Comunicación de las Organizaciones, invita a no caer en el negativismo. «Mi visión sobre la tecnología es optimista. Creo que los chatbots son una herramienta más que nos permite aprender y mejorar», sostiene.

- Pero también pueden confundir a mentes en construcción, por ejemplo, las los preadolescentes.

- Hombre, yo no le dejaría interactuar solo a mi hijo de ocho años. Pero sí me sentaría junto a él para hacerlo. Y, de hecho, lo he hecho con Chat GPT.

En su opinión, no hay que tenerle miedo. «Lo que debemos hacer es informarnos», concluye. Nada de cerrar los ojos. La clave para aprovechar estas tecnologías es mantenerlos muy abiertos.