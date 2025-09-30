Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La generación Z se rebela: ¿por qué los auriculares con cable vuelven a estar de moda?

Los jóvenes valoran su carácter práctico y 'vintage'

José Carlos Castillo

José Carlos Castillo

Lunes, 29 de septiembre 2025

Escucha la noticia

5 min.

Con la llegada de los auriculares inalámbricos se cumplió el sueño de muchos: nos despedimos de los cables enredados –¿de verdad que no había un ... gnomo que los embarullaba cuando no mirábamos'?– y comenzamos a practicar deporte al son de la música con una mayor libertad de movimiento. Aunque los modelos provistos con Bluetooth llevaban tiempo en el mercado, no fue hasta diciembre de 2016, con el lanzamiento de los AirPods de Apple, cuando estos 'gadgets' se popularizaron. 

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Guaguas pone sus ojos en el Tívoli: quiere comprarlo por 5 millones para instalar las nuevas cocheras
  2. 2 El «nuevo pelotazo turístico» de Fuerteventura se llama Rosa del Lago, de 2.504 camas
  3. 3 Un cuarto detenido por el asesinato a tiros en Telde
  4. 4 Fly Play, la aerolínea que cesa sus operaciones y cancela sus vuelos estaba en Canarias
  5. 5 Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria: un conflicto al rojo vivo
  6. 6 La huelga de guaguas queda suspendida mientras se avanza en un acuerdo de convenio provincial
  7. 7 A juicio por presuntamente abusar sexualmente de una menor en Las Palmas de Gran Canaria: «Estoy enamorado de ti»
  8. 8

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  9. 9 La Aemet mantiene la calma en Canarias antes del golpe de los 34 grados
  10. 10 El duelo de una familia de calderones en Gran Canaria: portaban a su cría muerta en la boca

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La generación Z se rebela: ¿por qué los auriculares con cable vuelven a estar de moda?

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

La generación Z se rebela: ¿por qué los auriculares con cable vuelven a estar de moda?