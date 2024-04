La estafa de los 'me gusta' en el WhatsApp

Los ciberdelincuentes acuden a las plataformas y servicios más populares, del mismo modo que un aficionado a la pesca procura tirar la caña donde nadan más peces. Si tenemos en cuenta que WhatsApp supera los 2.000 millones de usuarios en todo el mundo y que Bizum, el sistema de pagos instantáneos al que se adscriben la mayoría de entidades españolas, rebasa ya los 25 millones, era cuestión de tiempo que los malhechores digitales utilizasen ambos para cometer sus estafas.

La última alertada por la Policía Nacional, la de los 'me gusta' en WhatsApp, registra ya 12 denuncias en Zaragoza y podría rozar el centenar de casos en toda España. De ahí que resulte fundamental conocerla y saber cómo adelantarse a las posibles demandas de los estafadores.

Todo comienza con un mensaje recibido en WhatsApp por parte de un número de teléfono desconocido (lo que ya debería hacernos sospechar): «Trabajamos con empresas de Instagram que están dispuestas a pagar por una mayor exposición, por lo que nuestra empresa necesita contratar a un montón de empleados. Te haré un encargo de prueba y, una vez terminado, te pagaré cinco euros para ver si estás preparado para el trabajo. Puedes ganar entre 50 y 600 euros o más al día. ¿Te interesa trabajar con nosotros?».

La tarea no puede resultar más sencilla: acceder a una publicación de Instagram, darle 'me gusta' y a continuación realizar una captura de pantalla que se enviará al contacto de marras, como prueba de que se ha realizado el encargo. En otras ocasiones se solicita el seguimiento de determinadas cuentas para incrementar su popularidad, si bien esto no es más que un cebo para ganarse la confianza de la víctima.

Esta última comprueba, al momento de enviar la captura de pantalla, que ha recibido un ingreso de cinco euros vía Bizum, lo que la anima a seguir adelante con el supuesto proceso de reclutamiento. Es entonces cuando el delincuente la emplaza a un grupo de Telegram, aplicación de mensajería en la que resulta mucho más sencillo camuflar cualquier actividad ilegal (como la distribución de publicaciones o contenidos audiovisuales sin autorización, que motivó su intento de bloqueo en España por parte del juez Pedraz).

En el mentado grupo se asigna un 'código de trabajo' al usuario (el cual permite a los estafadores identificarlo) y se le encomiendan otras tareas bajo la promesa de ganar más de mil euros por día: pinchar en enlaces, reproducir vídeos... Para darle más credibilidad al asunto, el chat alberga mensajes de muchos otros usuarios que reportan haber hecho tal o cual cosa; todos ellos satisfechos con la obtención de dinero fácil. Lo cierto es que basta fijarse en los perfiles de estos ganchos para darse cuenta de que se trata mayormente de 'bots' identificados con fotos de mujeres.

Más ingresos

Pese a todo y viendo que los ingresos de cinco euros siguen llegando poco a poco, la víctima prosigue enviando capturas de pantalla y haciendo clics en direcciones web. Así hasta que los 'mandamases' del cotarro (a menudo camuflado como agencias de marketing a las que suplantan) le proponen el chollo definitivo: realizar transferencias para obtener jugosas comisiones. De este modo, si el usuario transfiere 500 euros al número de Bizum que le indican, recibe al poco dos ingresos: uno de 500 euros y otro de 200 euros adicionales a modo de comisión.

Por descontado, las sumas a transferir resultan cada vez mayores y llega un momento en que nunca se reciben de vuelta; los perfiles de WhatsApp y Telegram con los que hemos estado hablando desaparecen por arte de magia y los delincuentes se quedan con el dinero. Hablamos así de un engaño piramidal, donde los usuarios mueven el dinero estafado previamente a otros (el de las hipotéticas comisiones iniciales, lo que de por sí constituye un delito) y ganan la suficiente confianza como para realizar transferencias de decenas de miles de euros.

La Policía Nacional estima así que pueden robarnos hasta 20.000 euros en tan solo 48 horas, lo que únicamente podemos evitar siguiendo el consejo habitual en este tipo de casos: no contestar a mensajes de números desconocidos, especialmente si nos asaltan de buenas a primeras con oportunidades milagrosas.